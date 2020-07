Protest met (nep)bloed tegen veehouderij op Museumplein

Beeld Dingena Mol

Animal Rebellion staat in kringetjes in het grasveld van het Museumplein. “Ik ben Eveline, en ik heb er zin in.” Ton heeft er ook zin in, Liselotte ook, Debby kan maar een uurtje blijven.

Simone Bouwmeister spreekt haar kring toe. “Als je je even niet oké voelt, kun je eruit stappen. Als je denkt dat je flauwvalt, kun je iets gaan eten.”

Daarna studeren ze liedjes in, bijvoorbeeld ‘Animal Rebellion’ op de wijs van Seven Nation Army. Er zijn vier kringen.

Ze zijn hier om te demonstreren tegen de vee-industrie die dierenleed en klimaatverandering veroorzaakt en de overheid die dat allemaal subsidieert en stimuleert. Wie een wit t-shirt heeft meegenomen, geeft toestemming om helemaal met bloed te worden besmeurd, maar alleen bloed op het gezicht en de handen is ook goed. Het gaat om de symboliek: de regering heeft bloed aan haar handen.

Het is geen echt bloed, benadrukt Bouwmeister voor de zekerheid, maar verf, afwasbaar en biologisch afbreekbaar. “Het kan wel zijn dat je handen vanavond nog een beetje rood blijven. Dus als je nog een date hebt…”

Veehouderij = pandemie

De actie gaat beginnen. Sommigen krijgen subtiele strepen in het gezicht, een aantal draagt witte pakken bezaaid met handafdrukken en bij een jongeman in pak en met boekhoudersbril loopt het bloed uit een mondhoek. Die kan zo in een lowbudgethorrorfilm.

‘Veehouderij = pandemie’ staat op een rood spandoek, ‘Plant-based food system’ staat op een geel spandoek.

Met zijn vijftigen gaan ze in een kruis staan en zingen een lied. Actievoerder Caroline Bech pleit voor een volledige transitie naar een rechtvaardige, duurzame en plantaardige samenleving. Daarna volgt weer een lied, ‘Yesterday, climatetroubles seemed so far away.’

Billie Savage, oprichter van de Nederlandse tak van Animal Rebellion, noemt in haar toespraak de vee-industrie als zwaar gesubsidieerde industrie. “Van belastinggeld worden dieren gemarteld en de planeet gedood. We will be here untill every animal is free!”

Zo lang duurt het niet. De manifestatie eindigt met een ‘lie in’: met zijn vijftigen gaan ze een tijdje voor dood in het gras liggen. Maar wordt nu nog het beloofde bloed in de fontein gekieperd?

Bouwmeister: “Nee, dat hebben onbekende rebellen vorige week al gedaan. Als we dat nu zouden doen, worden we gearresteerd en we willen vanmiddag een peacefull bijeenkomst.”

Tussen Animal Rebellion en de fontein staan inderdaad een stuk of zes agenten, relaxed naast hun mountainbike.