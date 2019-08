Protest in Den Haag over hoogbouw Sluisbuurt op Zeeburg

Een impressie van de hoogbouw in de Sluisbuurt. Beeld -

Dat is strijdig met het beleid van Amsterdam. De Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB), maar ook de Stichting Monumenten Amsterdam Noord brachten tijdens de zitting bij de Raad van State naar voren dat de stad zowel in de ‘hoogbouwvisie’ als de ‘structuurvisie’ de bouw van de wolkenkrabbers verbiedt. Hoogbouw betekent inbreuk op de Amsterdamse traditie en het is niet nodig, vonden ook de ruim dertig Amsterdamse bewoners die de zitting bijwoonden.

Een alternatief plan van architect Sjoerd Soeters toont volgens de criticasters aan dat Amsterdam met woningbouw tot maximaal 45 meter ook genoeg woningen in de Sluisbuurt kan neerzetten. “De dichtheid van de bebouwing op het Westerdok is nota bene het grootst van heel Nederland,” aldus Rogier Noyon, voorzitter van de VVAB.

Extra groen

Jan van Oosten van advocatenkantoor Stibbe stelde namens Amsterdam dat slechts op details en bij wijze van uitzondering wordt afgeweken van de laagbouw in de stad. Dat is volgens Van Oosten nodig om ruimte vrij te spelen voor extra groen in het gebied.

Doordat de Sluisbuurt buiten de binnenstad ligt, zou het beeld van de stad nauwelijks worden aangetast door de wolkenkrabbers. Binnen de grachtengordel zouden de toppen van de nieuwe torens sporadisch te zien zijn. Bovendien heeft Amsterdam de bouwplannen, vanwege de kritiek, bijgesteld, van 145 meter tot 125 meter.

Als de Raad van State vindt dat Amsterdam haar afwijkend beleid ten opzichte van hoogbouw voldoende gemotiveerd heeft, kan het nieuwe bestemmingsplan binnen enkele maanden worden vastgesteld. Dan zal de bouw snel beginnen en verrijst er binnen tien jaar een compleet nieuwe wijk. Valt het oordeel anders uit, dan treden vertragingen op.

Werelderfgoed

Een ‘zichtbaarheidsstudie’ van technisch bureau Van der Weijden toont aan dat de verstoringen van het beeld van de grachtengordel wel groot zijn. Vooral op de Herengracht en de Keizersgracht torenen de hemelbestormende torens van de Sluisbuurt boven de grachtenpanden uit.

Volgens de VVAB loopt Amsterdam daardoor de kans dat de zeventiende-eeuwse grachtengordel de Unesco-status van Werelderfgoed verliest. De Unesco heeft de eerdere versies van de plannen voor de Sluisbuurt al verworpen. Amsterdam heeft aanpassingen gemaakt, maar die werden niet aan de VN-organisatie voorgelegd.

Bonny Alberts van SMAN, de monumentenorganisatie in Noord, spreekt van een schadelijk en ouderwets plan. “De brandweer kan boven dertig meter niet eens blussen,” zegt ze. “Dan zijn aanvullende apparaten nodig. Er moeten ook extra liften bijkomen als je echt hoog bouwt, en denk aan leidingen.”

Verder stelt ze dat de ’s avonds helverlichte wolkenkrabbers de horizon van Amsterdam-Noord en de kustlijn tot aan Edam vervuilt. Het uitzicht vanuit Waterland wordt dan definitief geschaad.