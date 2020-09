Protest historische salonboten: ‘Wij zijn niet verantwoordelijk voor de wantoestanden op de grachten’

Enkele tientallen historische salonboten protesteren deze ochtend bij de Stopera. Zij protesteren tegen het nieuwe vergunningstelsel voor passagierslijsten in Amsterdam.

De schippers van de kleine, historische boten zeggen niet langer stil te kunnen blijven terwijl zij in hun voorbestaan worden bedreigd. Volgens hen is het nieuwe vaarbeleid opgezet om drukte op het water tegen te gaan. “Maar juist wij zijn niet verantwoordelijk voor de drukte en wantoestanden op de grachten,” zegt een van de schippers.

In het nieuwe beleid worden de beschikbare vergunningen beperkt tot alles bij elkaar 550 stuks. De rederijen kunnen inschrijven, waarna door een loting de nieuwe vergunningen worden vergeven. De rederijen met beeldbepalende historische salonboten zeggen dat zij hierdoor vergunningen kwijtraken omdat grotere boten meer kans hebben.

Een van de schippers zegt dat zij gedurende het jaar net zoveel tochtjes maken als de grote rederijen in twee maanden. “Maar wij moeten veel grotere investeringen doen om het erfgoed in de vaart te houden.”

Beeld Marc Kruyswijk

Tommy van Riet, eigenaar van Private Boat Tours en voorzitter van de Verenigde Rederijen Amsterdam: “De 35 historische salonboten die in Amsterdam varen, zijn niet de oorzaak van de drukte op het water, maar dreigen wel hun vergunning te verliezen. De historische salonboten varen nauwelijks met toeristen en zijn niet gebonden aan het drukke vaargebied en de route langs toeristische bezienswaardigheden. Er zijn zoveel verschillen dat het gewoon niet reëel is om de kleine salonboten over één kam te scheren met de grote open sloepen en toeristische rondvaartboten.”