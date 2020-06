Prostituee al 3 maanden in coma na mishandeling op de Wallen

De Oudezijds Achterburgwal, op de Wallen. Beeld ANP

De prostituee van 37 jaar werkte de nacht van zaterdag 29 februari op zondag 1 maart achter het raam in de rosse buurt. Een 25-jarige klant ging op de terugweg van een feest naar eigen zeggen in een opwelling bij haar binnen.

Klappen en schoppen

Uiteindelijk gingen ze samen naar haar huis, even verderop aan de Oudezijds Achterburgwal. Wat daar de volgende middag rond drie uur is gebeurd, zegt de man zich door een black out in het geheel niet te herinneren.

Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, waaronder de bemanning van een traumahelikopter die op het Stationsplein was geland, was de prostituee buiten bewustzijn. Ze heeft wonden die volgens de tenlastelegging passen bij het tegen haar lichaam, hoofd en in het gezicht slaan, ook met ‘enig voorwerp’, en ‘met geschoeide voet’ schoppen, ook toen ze al op de grond lag.

Schedelbreuken, hersenschade

Ze heeft hersenschade opgelopen, breuken in haar schedel en gezicht en letsel aan haar lever. In het verzorgingshuis wordt de vrouw inmiddels wel in een stoel gezet, ademt ze zelfstandig en heeft ze soms haar ogen open, maar ze is nog steeds buiten bewustzijn.

De klant is diezelfde zondag gearresteerd en wordt vooralsnog voor poging tot doodslag vervolgd. Voor dat verwijt zit hij nog steeds in voorarrest. Donderdag is de eerste inleidende zitting in de strafzaak.

‘Doodslag’

Op zijn formele aanklacht heeft het Openbaar Ministerie echter ook ‘doodslag’ toegevoegd, omdat de officier van justitie uit gaat van de grote kans dat de prostituee alsnog zal overlijden. De aanklager zal de rechtbank donderdag vragen de verdachte langer in de cel te houden.

Het is nog onbekend wanneer de zaak inhoudelijk zal worden behandeld.

De advocaat van de verdachte wil vooralsnog niet op de zaak in gaan.