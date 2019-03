ProRail wil 30 keer per uur met automatische trein naar Schiphol

ProRaildirecteur Pier Eringa denkt dat lightrailachtige voertuigen tussen Amsterdam en Schiphol nodig zijn om de groei van reizigers op het spoor te kunnen opvangen. Eringa vergelijkt die dienst met een stadsspoorlijn als de S-Bahn in Berlijn. Hij stelt dat al in 2030 dergelijke voertuigen moeten kunnen rijden.



Daarvoor zijn forse aanpassingen nodig aan het spoor. Nu is het zo dat alle sporen dezelfde infrasystemen hebben, zodat alle treinen altijd van alle sporen gebruik kunnen maken. "One size fits all. Dat is duur, bewerkelijk en inefficiënt." Vaak houden langzaam rijdende sprinters meerdere snelle intercity's op en is er meer beveiliging nodig als er ook goederentreinen op hetzelfde spoor tussendoor denderen.



ProRail wil het spoor opnieuw indelen en de verschillende spoorvakken van elkaar scheiden. Op die manier kan beter worden ingespeeld op de behoefte van de reiziger, aldus Eringa. "Hierdoor kunnen op bestaand spoor snelle treinen, internationale treinen en S-Bahn­achti­ge treinen onafhankelijk van elkaar worden ontwikkeld. Die laatste moeten vooral op en neer rijden."