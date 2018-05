Enorme investering in spoor om Amsterdam bereikbaar te houden

Zonder die investeringen dreigen Amsterdam en de omgeving onbereikbaar te worden Pier Eringa (ProRail)

Eringa noemt de Amsterdamse regio van zeer groot belang. "Van de vijf trajecten waarop we elke tien minuten een trein willen laten rijden, komen er vier uit Amsterdam."



"Het landelijke gemiddelde gaat uit van 35 procent reizigersgroei, maar Amsterdam zit op 45 procent. Amsterdam CS is niet berekend op zoveel groei, dus proberen we ze te spreiden over stations in de regio."



Veel reizigers vanaf Schiphol zullen bijvoorbeeld gaan reizen naar Zuid, waar zij overstappen op de Noord/Zuidlijn.



Omliggende gemeenten

Het spoor zelf krijgt om die reden een forse facelift. Het duidelijkst wordt dat de komende jaren zichtbaar op het spoor bij de Dijksgracht, aan de oostelijke zijde van CS, waar een ongelijkvloerse kruising komt. Kruisende treinen gaan hier op het talud de lucht in zodat zij niet meer op elkaar hoeven te wachten.



Stations zelf in en om de stad zullen ingrijpend worden aangepakt, waarbij aan- en afvoer van reizigers centraal staat. Er komen extra roltrappen en extra liften op CS, Zuid, Amstel en Sloterdijk.



De bouwwoede van ProRail beperkt zich niet tot Amsterdam: omliggende gemeenten hebben ook te maken met forse groei en de stations van Diemen, Weesp, Almere, Naarden, Bussum en Zaandam gaan op de schop.



Eringa: "Van en naar die stations reizen straks nog meer mensen die werken in de stad. Behalve dat we de stations aanpassen, maken we tunnels zodat trein en auto elkaar niet in de weg zitten en zorgen we dat er meer treinen over het spoor kunnen rijden."