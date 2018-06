ProRail ging te ver met ontslag na #MeToo

De man vroeg zijn collega waarom ze nooit meer leuke jurkjes droeg

Toen de vrouw antwoordde dat zij zes kilo was aangekomen, was de man 'overdreven schuin gaan staan' om naar de billen van de vrouw te kijken, die hij daarna zeker twee keer had betast.



Hij voegde haar ook nog toe dat zij 'niets voorstelde'. Nadat de vrouw in tranen was uitgebarsten, had de man zijn jas gepakt en vertrok hij.



Laag-bij-de-gronds

Een week later ontsloeg ProRail de man op staande voet, met de motivatie dat 'het ontslag past in de context van de huidige #MeToo-discussie'. De rechter oordeelt nu anders, zo blijkt uit een openbaar vonnis.



Hoewel de rechter de handtastelijkheden 'zeer laag-bij-de-gronds' noemt en meent dat de opmerkingen als 'zeer kwetsend' kunnen worden ervaren, is daarmee ontslag op staande voet nog niet gerechtvaardigd.



De rechtbank meent dat ProRail zonder voldoende onderzoek en motivering is overgegaan tot het ontslag. De man werkte bovendien al veertig jaar bij het bedrijf zonder eerdere incidenten én heeft gezegd zijn excuses te willen aanbieden. Hij mag weer aan het werk.