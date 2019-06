ProRail: Formule 1-tempo voor meer treinen Zandvoort

Beeld GinoPress B.V.

De technische aanpassingen waardoor er meer vermogen op de bovenleiding komt, worden in Formule 1-tempo uitgevoerd, meldt spoorbeheerder ProRail.

De NS maakte eerder bekend dat er plannen zijn voor twaalf treinen per uur, intercity’s en sprinters, waarmee elk uur gemiddeld tussen de 12.500 en 15.000 raceliefhebbers naar de Grand Prix van Zandvoort kunnen.

Op een normale dag rijden op het traject tussen Haarlem en de badplaats twee treinen per uur. Om strandgangers op mooie zomerse dagen naar zee te vervoeren, kunnen dat er nu nog hooguit vier per uur worden. Door onder meer extra kabels aan te leggen komt er meer vermogen op de bovenleiding, waardoor oververhitting wordt voorkomen als er meer dan vier treinen per uur gaan rijden, aldus ProRail.

Ook wordt bekeken of het station er tijdelijk een perron bij kan krijgen om de vele reizigers sneller te kunnen laten in- en uitstappen. In het weekeinde van de Formule 1-race in Zandvoort houdt ProRail bovendien extra storingsploegen achter de hand om eventuele verstoringen snel te kunnen verhelpen.