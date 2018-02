Prominente politici steunen petitie gekozen burgemeester

Als het aan Dubbelboer ligt, gaat het anders. Een volksstemming is een variant op het raadgevend referendum. Met zo'n volksstemming kunnen Amsterdammers invloed krijgen bij de keuze van een nieuwe burgemeester. "Zo willen we zorgen voor maximale invloed van de Amsterdammer op de nieuwe burgemeester van de hoofdstad," zegt hij.



Er zijn complicaties. De wet beschrijft exact hoe een burgemeester dient te worden geselecteerd en benoemd. Dit gebeurt nu in het diepste geheim, maar volgens Dubbelboer is het toch mogelijk om de Amsterdammers hun voorkeur te laten uitspreken, mits sollicitanten bereid zijn in de openbaarheid te treden. "Als de topkandidaten voor de functie er vrijwillig mee instemmen, kan de raad een raadpleging organiseren," denkt Dubbelboer. "De gemeenteraad zou bij de selectie van kandidaten rekening moeten houden met de bereidheid om in het openbaar te solliciteren." Volgens hem moet in de profielschets van de functie worden opgenomen dat kandidaten die openbaarheid aandurven, de voorkeur genieten.