Prominente kandidaat Bij1 loog over haar cv

Dat betekent dat zij ofwel nooit arts, laat staan psychiater is geweest, ofwel onrechtmatig haar vak heeft uitgeoefend. Liegen over je cv geldt als een doodzonde voor politieke kandidaten.



Op de website van Bij1 schrijft Kuit: 'Ik ben werkzaam geweest als psychiater. [...] Omdat ik de wereld van de zorg van beide kanten ken, als professional en als zorgvrager, zoek ik continu de dialoog op.'



Zesjarige opleiding

Ook in een promotiefilmpje verwijst Kuit (49) naar de tijd dat ze als psychiater werkte 'en goed verdiende'.



Een woordvoerder van het BIG-­register, waar acht medische beroepen geregistreerd staan, zegt dat haar naam hier niet in voorkomt. Het register gaat terug tot 1995.



Wie psychiater wil worden, moet eerst de zesjarige opleiding geneeskunde volgen en daarna worden geregistreerd als arts. Vervolgens wacht een 4,5 jaar durende specialisatie.



Lifecoach

Bij1 verklaart schriftelijk 'geen reden te zien om in te gaan op werkzaamheden van twintig jaar geleden'. De partij rekent bij de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam van 21 maart op 2 tot 5 zetels - op basis van de landelijke verkiezingen van vorig jaar zou Simons zeker in de raad komen. In delen van de Bijlmer was Simons' partij Artikel 1, die later Bij1 is gaan heten, de grootste.