Prominent Satudarah-lid anderhalf jaar de cel in

Die lag in een tas bij zijn voeten in één van de twee Audi's waarin vier clubleden waren aangehouden - spookrijdend op de A10 Noord. Bestuurder Stevie K. (25) van de auto waarin U. als bijrijder zat, is vrijgesproken omdat niet vast staat dat hij wist van het wapen.



De vier Satudarahleden in de twee auto's hadden met andere clubleden de herdenking bezocht van de treinkaping in De Punt in 1977. In de avond waren ze wat gaan eten en drinken.



Op een parkeerterrein en op de oprit naar de A10 Noord kregen ze rond één uur 's nachts ruzie met de inzittenden van twee Mercedessen. Volgens Stevie K. ging het om een verkeersruzie.



Volgens een clubgenoot had één van de inzittenden van de Mercedessen een vuurwapen. Op de snelweg zouden de Mercedessen de vier Satudarahleden hebben klemgereden, waarna die hun auto's keerden, om al spookrijdend te kunnen ontkomen.



Ze reden op een medewerker van Rijkswaterstaat af, die het zwaailicht en de sirene van zijn auto aanzette, waarna de Audi's stopten. De politie vond op de vloer voor de bijrijdersstoel van K.'s Audi A6 een opengeritste tas met daarin de geladen pistoolmitrailleur.



Hoewel Dominggus U. de rechtbank bezwoer dat hij met slechts zijn gsm en geld bij K. was ingestapt en de tas niet had gezien, ziet de rechtbank voldoende bewijs dat hij op zijn minst van het wapen moet hebben geweten.