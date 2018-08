Programmeur worden in 9 weken, volgens Ironhack kan het

Een UX-designer? Dat is iemand die gespecialiseerd is in het ontwerpen van 'gebruikservaringen': de route die je als consument aflegt binnen een app, website of webshop. In een alsmaar digitaler wordende wereld staan bedrijven te springen om dit soort techspecialisten, die zowel verstand hebben van programmeren als van design.



Aan UX-designers is al lange tijd een wereldwijd tekort. Precies om die reden richtten de ingenieur Gonzalo Manrique en investment banker Ariel Quinones in 2012, tijdens het hoogtepunt van de Spaanse economische crisis, het techopleidinginstituut Ironhack op in Madrid.



Basiskennis

Ironhack leidt cursisten in negen weken met een intensieve cursus op tot een junior programmeur. Inmiddels heeft het instituut 2000 alumni. Ironhack kreeg vorig jaar een kapitaalinjectie van 3 miljoen dollar. Na Miami, Madrid, Barcelona, Parijs, Berlijn, Mexico-stad en Sao Paulo vestigt Ironhack zich nu in Amsterdam. De campus is gevestigd vlakbij station Amsterdam-Zuid.



"Bedrijven willen steeds vaker technologisch onderlegd personeel dat kan ondersteunen bij de digitalisering van hun dienstverlening, maar reguliere opleidingen sluiten niet altijd even goed aan op de constant veranderende arbeidsmarkt," aldus Manouk Meilof, die Ironhack in Amsterdam leidt. "Dat gat dichten wij."



Wie een cursus heeft gevolgd, heeft alle basiskennis over programmeren in huis, verzekert Meilof.

Het tekort aan programmeurs is zo groot dat bedrijven vooral kijken naar iemands technische kennis, niet naar iemands papieren Manouk Meilof