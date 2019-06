Profvoetballersbond koopt Amsterdamse woningen

Een foto van een van de woningen in bezit van Fifpro. Beeld Funda

Fifpro, de vakbond die wereldwijd belangen van professionele voetballers vertegenwoordigt, heeft de appartementen voor bijna 7 miljoen euro gekocht. Ze vormen daarmee het onderpand voor spelersgeld van de ruim 60.000 voetballers die via hun nationale spelersbonden zijn aangesloten.

Het is de eerste keer dat Fifpro in Amsterdam woningen koopt, maar de bond heeft al zo’n 650 Nederlandse huizen in hun portefeuille, merendeels in West-Nederland. “Fifpro moet spelersgeld zo risicoloos mogelijk beleggen,” zegt directeur Hein Peeters van TW Residential dat de woningportefeuille van de spelersbond beheert. “Vijf jaar geleden is er voor gekozen om naast obligaties en aandelen, ook in woningen te stappen. Die zijn qua vastgoed het meest degelijk en veilig.”

Middenhuursector

Het gaat daarbij steevast om nieuwbouw of transformatiewoningen van na 2000 en allemaal in de middenhuursegment. De appartementen in Key West, die zijn gebouwd in voormalige kantoorruimten onder één van de galerijflats bij de Sloterplas, gaan voor tussen de 1175 en 1575 euro per maand de verhuur in. Ze worden gestoffeerd en enigszins ingericht verhuurd, maar zijn met oppervlakten tussen de 41 en 67 vierkante meter niet echt van topspeleromvang. Wel kijken ze vrijwel ongehinderd uit op de Sloterplas.

“We zijn bewust niet hoger gaan zitten met de huur,” zegt Peeters, “dan krijg je veel verloop onder huurders en daarmee weer onzekerheid. Maar het is een stevige prijs, die ook te maken heeft met de uitvoering en de locatie.” Het merendeel van de appartementen is al verhuurd. “Met dank aan het beleid van de gemeente Amsterdam waardoor er een enorm tekort is aan goede middenhuurwoningen.”

De huurders wonen in feite in het geld waarop spelers recht hebben omdat hun beeltenis wordt gebruikt in voetbalgames als de Fifa-serie, waarin nationale elftallen voorkomen. Na een conflict in de jaren negentig, toen bleek dat voetbalbonden als KNVB al het geld uit zulke royalties opstreken, is afgesproken dat het deel waarop spelers recht hebben terechtkomt bij Fifpro.

‘Verantwoord’

De bond steunt daarmee onder meer ontwikkelingsprojecten in voetballanden waar spelersbelangen nog niet sterk zijn gewaarborgd. Een ‘bescheiden’ deel wordt uitgekeerd aan de voetballende leden. “Dat geld moet natuurlijk verantwoord worden weggezet,” zegt Peeters.

Bij de 21 appartementen aan de Sloterplas zal het niet blijven. Komende week volgen nog eens 18 Amsterdamse woningen uit een portefeuille van een institutionele belegger, waarvan ook huizen in Amersfoort en Harderwijk deel uitmaken. Vorig jaar kocht de bond al voor ruim 30 miljoen euro 114 woningen van Syntus Achmea in onder meer Zoetermeer en Maarssen.

Fifpro, gevestigd in Hoofddorp, maakt zich hard voor de belangen van profvoetballers in de wereld, via aangesloten spelersvakbonden (zoals in Nederland de VVCS). Zo hekelde de bond afgelopen seizoen Ajax dat spelers die net waren teruggekeerd van het WK Voetbal direct inzette in de voorronde van de Champions League. Ook steunde de bond Wesley Sneijder toen die enkele jaren geleden door Internazionale werd kaltgestellt. Daarnaast maakt de bond zich hard voor goede financiële regelingen, zoals een pensioenvoorziening voor profvoetballers na hun carrière.