Profiel nieuwe burgemeester Amstelveen bekendgemaakt

Dat laatste was een sneer naar burgemeester Mirjam van 't Veld, die in juli 2014 aantrad als opvolger van de populaire Jan van Zanen, maar er drie jaar later de brui aan gaf. "Een enorme teleurstelling," blikte VVD'er Kees Noomen namens de raad terug op dat vluchtige avontuur. "Onze nieuwe burgemeester gaat de rit hopelijk wel uitzitten."



Van 't Veld nam afscheid van Amstelveen om bestuursvoorzitter te worden van het ziekenhuis Gelderse Vallei. In een toelichting op de profielschets zei Noomen dat wat de VVD betreft wordt gezocht naar een bestuurlijke zwaargewicht in de herfst van zijn of haar politieke carrière.



Keukenmachine

Waar veel profielschetsen zich laten lezen als de gebruiksaanwijzing van een keukenmachine met veel hulpstukken, heeft Amstelveen zich beperkt tot twee kantjes. Accenten worden gelegd bij de kwaliteit om sociale verbinding te stimuleren en een krachtdadig optreden als dat vereist is. "Tot hier en niet verder," zegt de schets daar letterlijk over.



Ook aanwezig in Amstelveen was commissaris van de koning Johan Remkes. Hij vroeg de raad om aandacht voor het onderwerp integriteit, een actueel thema in het land. "U moet als raad aangeven wat u op dit punt van uw burgemeester verlangt. Dat kan een passieve rol zijn, maar ook een actieve rol."