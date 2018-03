Proef tegen verkeersoverlast Nieuwmarktbuurt begint in mei

De proef start op donderdagavond 3 mei om 22.00 uur en duurt tot en met eind oktober 2018.



De maatregelen werden in het leven geroepen na een kentekenonderzoek in de buurt, dat aantoonde dat het ook tijdens de weekendnachten een komen en gaan is van auto's.



Vooral taxi's rijden continu rond omdat er geen plek is op de standplaatsen, gemiddeld zo'n 329 taxi's per uur. Buurtbewoners klaagden over de overlast die dit veroorzaakte.



Drie routes

Door 's nachts verkeer in de Nieuwmarktbuurt, Lastage en de zuidelijke burgwallen te weren, hoopt het projectteam, dat samenwerkt met onder meer bewoners en het stadsdeel, de overlast in te perken.



Ook zijn drie routes aangewezen die op donderdag, vrijdag en zaterdag tussen 22.00 uur en 06.00 uur gebruikt kunnen worden. Zo is de route Sint Antoniebreestraat-Geldersekade tijdens die uren alleen toegankelijk voor ontheffingshouders en taxi's met een taxivergunning.



Flexplekken

Daarnaast worden voor taxi's in de eerste maanden van de proef flexibele standplaatsen ingezet op onder meer de Nieuwmarkt en het Rokin. Tijdens de tweede helft wordt op verschillende plekken geëxperimenteerd met 'stop-and-go'. Daarbij worden handhavers ingezet om dit soepel te laten verlopen.