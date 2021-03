Proef op de VU: in een half uur van de teststraat naar de collegezaal

Dagelijks kunnen maximaal 200 studenten en docenten zich laten testen voorafgaand aan een practicum of werkcollege. Beeld Lin Woldendorp

Even door de teststraat en binnen een halfuur in de collegezaal: op de VU is dat vanaf donderdag op kleine schaal mogelijk. Vanaf nu kunnen dagelijks maximaal 200 studenten en docenten zich laten testen voorafgaand aan een practicum of werkcollege. De uitslag van de sneltest is er dan binnen een half uur.

Het testen gebeurt op vrijwillige basis: studenten en docenten kunnen dus ook zonder test naar college. “We hopen zo inzicht te krijgen in de testbereidheid van studenten en docenten,” zegt Ralph Lasage, onderzoekscoördinator van de pilot. “Welke redenen hebben mensen om wel of juist niet deel te nemen, en hoe kunnen we de testbereidheid vergroten?”

Samenwerken

Studente Sherida van den Bent (26) is in ieder geval meer dan bereid om een sneltest te doen om weer naar de universiteit te kunnen. Ze is een van de eerste studenten die door de teststraat gaat. Voor haar master kunstmatige intelligentie werkt ze aan een rekenrobot voor basisscholen. “Ik heb er nu eentje thuis, maar het is veel handiger als ik op het lab kan samenwerken met mijn medestudenten.” Het is niet haar eerste test, dus heel spannend vindt ze het niet. Na pakweg een kwartier is de uitslag er: gelukkig negatief. “Hopelijk kan ik op deze manier binnenkort weer een keer afspreken met mijn scriptiebegeleider.”

Als de pilot een succes is hoopt Lasage dat de sneltesten op grotere schaal kunnen worden toegepast, zodat er weer meer fysiek onderwijs mogelijk wordt. “We onderzoeken hoe dat logistiek werkt. Hoe kun je dit straks opschalen?”

“Daarnaast zijn we benieuwd naar wat het doet met het veiligheidsgevoel,” zegt Lasage. “We organiseren alles binnen de richtlijnen, maar sommige mensen vinden het toch spannend om met meerdere mensen in een ruimte te zitten. Misschien kunnen deze testen daarbij helpen.”

De pilot wordt uitgevoerd in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam, de Amsterdamse vestiging van de Hotelschool Den Haag en het ROC van Amsterdam - Flevoland, die elk hun eigen teststraat hebben.

Verpleegkundestudenten

De teststraat op de VU wordt bemand door studenten verpleegkunde van het ROC. “We doen de intake bij de servicebalie, nemen de test af, en bellen de uitslag door,” zegt tweedejaarsstudent verpleegkunde Aretha Arthur (17). Ze is blij met haar stageplek bij de teststraat. “De afgelopen maanden was het door de coronacrisis moeilijk om een stage te vinden, en hier leer ik heel veel.”

De onderzoekers hopen ook inzicht te krijgen in de verspreiding van het virus via het onderwijs. “Er komen ook mensen naar college die geen klachten hebben, maar wel besmet zijn,” zegt Lasage. “Die vis je er nu deels uit. Na een paar dagen vragen we aan de deelnemende studenten of ze klachten hebben gekregen. Zo krijgen we meer inzicht in hoe groot de kans is om besmet te worden terwijl je onderwijs volgt.”

De pilot loopt in ieder geval tot de zomervakantie, en is onderdeel van een groter onderzoek naar sneltesten in het onderwijs. Op de Rijksuniversiteit Groningen en TU Delft lopen al pilots, waarbij studenten onder andere getest worden voordat ze een tentamen in gaan.