Proef moet cito-score leerlingen Zuidoost verbeteren

De begeleiding van de zestig kinderen is in handen van de Stichting The Bridge Learning Interventions, dat in Nederland deze uit de Verenigde Staten overgewaaide methodiek uitvoert. De stichting was vorig jaar ook actief op het Mundus College in Nieuw-West. Het project had daar een looptijd van slechts vijf maanden, maar de deelnemers bleken na afloop evengoed zichtbare vorderingen te hebben gemaakt.



Dat is bemoedigend, zegt stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanansing. "We zitten hier in Zuidoost echt met een hardnekkig probleem. Kinderen met aantoonbare kwaliteiten komen op school onvoldoende uit de verf. Daar zijn allerlei oorzaken voor aan te wijzen. In veel gevallen speelt een pittige thuissituatie een grote rol. Ouders die moeten ploeteren om de eindjes aan elkaar te knopen, daar hebben ook kinderen last van."