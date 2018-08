Proef met weren pleziervaart uit Oudezijds Voorburgwal

Dat schrijft de gemeente in een brief aan bewoners.



Uit gesprekken met buurtbewoners komt naar voren dat het spelevaren op het grachtenwater voor veel geluidsoverlast zorgt. Officieel mogen schippers versterkt geluid aan boord hebben zo lang dat niet verder dan tien meter rondom te boot te horen is.



Herrie

Maar dit verbod wordt nauwelijks gehandhaafd, waardoor de herrie van feestende plezierschippers een grote overlastbron aan het worden is in de binnenstad. Tussen 23 augustus en en 25 augustus gaat de gracht daarom tussen 15.00 uur en middernacht dicht voor de pleziervaart, om te testen of dat verbetering oplevert. Schepen mogen de gracht nog wel uit, maar niet meer in. Het verbod geldt niet voor de passagiersvaart.



Die zijn een weekend later aan de beurt. Dan wordt getest of de drukte op de straten in de buurt verminderd kan worden door de passagiervaart een tijdelijk aanmeerverbod op te leggen. De rondvaartboten mogen wel door de natte Oudezijds Voorburgwal varen, maar mogen hun passagiers er tijdelijk niet afzetten.



Aanmerplaatsen

Ook dit betreft een driedaags experiment, om te zien of de maatregel effect heeft. In het eerste weekend van september wordt er ook getest of het op- en afstappen van de rondvaartboten sneller en geruislozer kan gaan als er stewards bij de aanmeerplaatsen worden gepositioneerd.



Amsterdam is al langer bezig om de drukte in de binnenstad beheersbaar te houden. Dit najaar komt burgemeester Femke Halsema met een meer structurele aanpak, die iets zou moeten doen aan de oorzaken van de drukte.



Uit onderzoek uit 2016 blijkt dat een op de drie toeristen die naar Amsterdam reist, specifiek naar de stad komt om hier feest te vieren en uit te gaan.



De maatregelen die nu worden aangekondigd zijn samen met bewoners bedacht door het Innovatielab, waar bewoners en ambtenaren samen oplossingen voor de overlast verzinnen.



