Proef met tienminutentrein succesvol

Dat blijkt uit de eerste cijfers van de proef die de NS sinds 6 september elke woensdag met deze treindienst houdt.



Tussen 7.00 uur en 19.00 uur rijden er 144 intercity's op het traject. Dat betekent zes treinen per uur. Van die 144 treinen vielen er gemiddeld drie uit. Dat is vergelijkbaar met het landelijke gemiddelde van de NS.



Volgens de NS hadden reizigers naar eigen zeggen vaker een zitplaats en hoefden ze minder lang te wachten. Ook was het minder druk op de perrons. Dankzij het grotere aantal treinen, was de impact van de verstoringen voor reizigers kleiner.



Ook kritiek

Reizigersorganisatie Rover is echter nog steeds kritisch. Vooral de aansluitingen tussen de tienminutentreinen en treinen die elk kwartier of halfuur rijden, laten te wensen over, zegt een woordvoerder. "Met name bij het overstappen geeft dat problemen.''



De nieuwe dienstregeling, met elke dag 'tienminutentreinen', gaat op 10 december in.