Proef met doneerrekjes statiegeldflesjes moet openbreken vuilnisbakken tegengaan op de Wallen

Sinds statiegeld wordt geheven op plastic flesjes zien voornamelijk dak- en thuislozen het als een bron van inkomsten om die lege flesjes terug te brengen naar de winkel. Op de Wallen worden sindsdien meer vuilnisbakken opengebroken, met als gevolg veel troep op straat.

De doneerrekjes moeten het makkelijker maken om lege flesjes te recyclen, maakte wethouder Zita Pels (Duurzaamheid) donderdagochtend bekend in de gemeenteraad. Tegelijk moet uit de proef nog blijken of ze helpen bij het voorkomen van zwerfvuil, want het is Pels opgevallen dat er ook afval in de rekjes belandt waar helemaal geen statiegeld op zit.

De rekjes worden vanaf medio mei geïnstalleerd op de Wallen en in omliggende straten waar eveneens veel toeristen komen. In Duitsland en ook in kleinere Nederlandse gemeenten zijn ze al in gebruik. Lege blikjes – daar zit pas sinds kort statiegeld op – passen ook in de rekjes.

Perscontainers

Op de Wallen hingen bewoners vorig jaar zelfontworpen rekjes op omdat de gemeente daar toen niets in zag. “Een beetje als drukmiddel om de gemeente tot handelen te bewegen,” zegt Bert Nap, één van de bewoners. Hij herkent wel dat voorbijgangers er ook andere rommel in steken, maar daar waar rekjes hangen worden de vuilnisbakken volgens hem niet meer opengebroken.

Behalve de doneerrekjes kondigde wethouder Pels ook aan dat de sloten op de perscontainers worden vervangen. Ook dat moet ervoor zorgen dat ze minder worden opengebroken en er minder vuilnis op straat komt te liggen.