Proef gemeenten: betere aanpak dakloze jongeren

De verantwoordelijk staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) legt de lat voor zijn plannen hoog: geen enkele jongere mag meer langdurig - langer dan drie maanden - in de opvang of op straat terechtkomen.



Hij wil dat bereiken door meer aandacht te geven aan preventie, de behoeften van jongeren centraal te stellen en beter samen te werken met alle organisaties.



Het is de bedoeling dat Amsterdam en de andere gemeenten nog voor de zomer beginnen met de pilot van het Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren. Elke jongere krijgt één aanspreekpunt. 'Iemand die de jongere aan de hand neemt langs alle mogelijke hulpvragen en niet loslaat tot de basis op orde is,' schrijft Blokhuis.



Niet meer, niet minder

Uit een eerder deze maand verschenen rapport van de gemeente Amsterdam bleek dat in de hoofdstad het aantal dak- en thuisloze jongvolwassenen en jonge gezinnen de afgelopen drie jaar gelijk is gebleven. Maar het neemt ook niet af.



Wethouder Kukenheim (Jeugd) schreef in een brief aan de gemeenteraad dat de opgave rond deze groep Amsterdammers onverminderd groot is. 'Wat we de afgelopen drie jaar met elkaar hebben neergezet is niet af en blijft aandacht vragen.'