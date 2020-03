Proef: geen auto meer, maar wel een parkeervergunning

De gemeente houdt allerlei experimenten om het aantal auto's in de stad terug te dringen. Beeld Marc Driessen

Dat zei tijdelijk verkeerswethouder Laurens Ivens donderdagochtend tijdens een vergadering in de Stopera. De proef gaat later dit jaar van start en maximaal honderd mensen kunnen ervoor in aanmerking komen.

De nieuwe proef is een vervolg op een eerder experiment van de gemeente vorig jaar waarbij vijftig mensen voor twee maanden hun autosleutels inleverden en in ruil daarvoor 500 euro kregen om te besteden aan alternatieve vervoersmogelijkheden, zoals bijvoorbeeld ov, deelauto’s en taxi’s.

Deze proef werd een succes stelde de gemeente: deelnemers gebruikten nadien hun eigen auto minder. De alternatieven die ze hadden leren kennen, werden vaker gebruikt. Maar toen ze na de twee maanden mochten kiezen tussen hun parkeervergunning of nog eens zo’n tegoed van 500 euro, deden maar zestien van de vijftig deelnemers afstand van hun auto.

Verlies

In de afweging om de auto helemaal weg te doen, speelde mee dat de proefpersonen twee jaar geen nieuwe parkeervergunning mochten aanvragen. Mensen gaven aan er rekening mee te houden in de toekomst wel weer een parkeervergunning nodig te hebben. Dat wordt de ‘verliesaversie’ genoemd: mensen houden vast aan wat ze hebben, omdat ze een eventueel verlies zwaarder laten wegen dan wat ze er potentieel mee opschieten.

Om te voorkomen dat veel Amsterdammers hun parkeervergunning aanhouden terwijl ze de auto weinig gebruiken, komt Ivens nu met de proef waarbij Amsterdammers één auto delen binnen twee vergunninggebieden. Voorwaarde is dat beide bewoners wel al beschikken over een vergunning in hun buurt en aangeven dat een van hen de vergunning wil laten vervallen. Beide bewoners blijven het gewone tarief betalen.

Volgens Ivens past de proef binnen de plannen van de gemeente voor een autoluwe stad. Het experiment wordt na één jaar geëvalueerd.

