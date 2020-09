Proef: cameratoezicht voor zwaar verkeer

Werkzaamheden aan de brug bij de Vijzelstraat. Beeld Gemeente Amsterdam

De gemeente heeft ook na lang onderhandelen met het Openbaar Ministerie toestemming gekregen om een proef te gaan doen met camerahandhaving. Dit is een langgekoesterde wens van wethouder Dijksma. De inzet van camera’s maakt handhaving eenvoudiger. Dijksma: “Ook boa’s op straat zullen blijven handhaven.”

De wethouder stelde vanmorgen in een vergadering in de Stopera dat er extra scherp zal worden gekeken naar de heel zware voertuigen. Ook komt er een onderzoek naar de routes die vrachtverkeer nemen door de binnenstad.

Vuilniswagens

Dergelijke maatregelen zullen ‘impact’ hebben op ondernemers in de stad, aldus Dijksma. Maar ook voor het gemeentelijk wagenpark zal een aanscherping van het beleid consequenties hebben: veel vuilniswagens van de stad vallen onder de categorie zwaar verkeer.

Verder zei Dijksma dat binnen de gemeente een ‘soort interne campagne’ is gestart over het rijgedrag van gemeentelijke medewerkers. Er wordt regelmatig geklaagd over de manier waarop vuilniswagens te hard door de stad rijden.