Proces mislukte ontsnapping heli: waar wil deze man heen?

De kern van wat piloot G.B. probeerde uit te leggen: hij was onder zware druk vanuit Colombia naar Nederland gedirigeerd om hier die actie tot een goed einde te brengen die hij totaal niet zag zitten.



Als hij wilde dat zijn vrouw en dochter niets overkwam, had hij maar mee te werken. Wel had hij 20.000 euro gekregen - wat moeilijk met die bedreigingen te rijmen leek - maar daar had hij 10.000 euro weer van moeten teruggeven.



Zijn redenatie: hij had niet durven vluchten uit het onderduikadres waar hij in oktober vorig jaar dagenlang zat ondergebracht, maar hij zou op het moment suprême wél de hele actie saboteren, bijvoorbeeld door zijn petje in de wieken van de te kapen helikopter te gooien.



Hij was sowieso niet geschikt om het verkozen type helikopter te vliegen en de ruimte waarin hij zou hebben moeten manoeuvreren was onverantwoord krap.



Structuur

Zijn uitweidingen over zijn trauma's na een ontvoering van dertig dagen door de guerilla in 1994 en het onderdrukt zijn door drugsbaronnen nadien, brachten cynische lachjes op de gezichten van zijn voornamelijk jonge Amsterdamse medeverdachten.



Waar wilde deze man heen? Advocaat Henk Koopman probeerde op herhaald aandringen van de rechtbank wat structuur in het relaas te brengen, maar veel succes boekte hij niet.



Dus werkte de rechtbank zich in hink-stap-sprong door het dossier en was het rond het middaguur al tijd om de persoonlijke omstandigheden van de verdachten te bespreken. Summier, want de meesten wilden met een perslegertje in hun rug weinig of niets kwijt.



Raadzaam

Woensdag wordt een interessantere dag, want dan mogen de officieren van justitie het spectaculaire dossier duiden en een volgens hen gepaste straf vragen.



Op het kapen van een helikopter of vliegtuig staat maximaal 15 jaar en er zijn ook die gestolen auto's en zware wapens, maar anderzijds was het ook weer geen Boeing 747 met honderden passagiers waarop de 'kapers' het hadden voorzien.



Minder nog dan anders is het daarom raadzaam te voorspellen welke strafeisen zijn te verwachten.



