Proces Holleeder verder met liquidaties Van Hout en Ter Haak

Thema 1: moord op Van Hout en Ter Haak

In het veelvoudige liquidatieproces tegen Willem Holleeder is alles groot en uitgerekt. Dat geldt dus ook voor wat in de planning van de rechtbank ‘thema 1’ is gaan heten: de moord op Holleeders ‘bloedgabber’ en mede-Heinekenontvoerder Cor van Hout en botenhandelaar Robert ter Haak – die na een lunch bij Chinees Royal San Kong in de Amstelveense Dorpstraat op 24 januari 2003 min of meer toevallig naast hem stond.



De passagier op een rode BMW-motor vuurde met een automatisch wapen tientallen kogels op ze af, waarna de mannen op de motor door de Dorpsstraat weg scheurden.



Van Hout stierf op straat, Ter Haak overleed later in het ziekenhuis.



Over de geruchtmakende liquidatie doen in het criminele milieu al vijftien jaar vele verhalen de ronde. In de zaak tegen Holleeder beschuldigen onder anderen zijn zussen Astrid en Sonja (de moeder van Van Houts twee dochters en zoon) broer Willem er van de opdracht voor de onderwereldmoord te hebben gegeven.



Het dossier is al dagen aan de orde geweest in ‘de bunker’ van de rechtbank in Amsterdam-Osdorp, maar met het doorlopen van de aanloop naar de schietpartij gingen dagen heen.



Vanaf 10 uur zouden de rechters zich nu stap voor stap dan eindelijk aan de behandeling van de liquidatie(s) zelf moeten zetten.



Waar in de aanvankelijke agenda van de rechtbank 22 dagen voor de moordzaak waren ingeruimd, bleek dat overigens overdreven. Voor de zomervakantie hopen de rechters in die dagen óók de moord op de criminele vastgoedhandelaar Willem Endstra te behandelen: ‘thema 2’.