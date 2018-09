Proces Holleeder gaat verder na zomerstop

'Gewoon een leuke, spannende man'

Het eerste stuk betreft een verhoor van Holleeders ex-vriendin Nicky, die werd gewaarschuwd niet met Holleeder om te gaan, maar ze vond hem 'gewoon een leuke, spannende man'. Dat Holleeder 'altijd luid werd', was eerst intimiderend, maar ze wende er aan. Holleeder 'besprak alles met de familie' en 'de familie bepaalde alles', zei ze.



Mede-Heinekenontvoering Cor van Hout 'was de schrik van de familie'. Van Houts dochter zei: 'Was Cor maar dood'. Holleeder sprak nooit over Cor van Hout maar alleen over 'die alcoholist'.



Nadat Holleeder in 2012 was vrijgekomen, was hij een ander mens. Hij gedroeg zich 'als een rebels kind'. Holleeder was volgens de ex de enige die op bezoek ging bij de dochter van Cor van Hout en zus Sonja (die het syndroom van Down heeft en nooit bij haar ouders, zus en broer heeft gewoond).



De ex-vriendin vertelde over moeder Stien Holleeder, dat die haar vertelde hoeveel ze van haar zoon hield en dat ze zich niet kan voorstellen dat moeder Stien daadwerkelijk de heel negatieve brief over hem schreef die haar dochter Astrid in de rechtbank heeft voorgelezen.



Holleeder, nu: "Ik ken haar niet zoals ze zich in de brief uitlaat, maar ze is 83 en ze heeft zich helemaal gek laten maken (door haar dochters Astrid en Sonja). Ze kwam vroeger om de week op bezoek in de gevangenis. Ik belde haar ook vaak. Nu spreek ik niemand meer. Ik heb me die beperking zelf opgelegd om te voorkomen dat ze weer gaan zeggen dat ik buiten van alles aan het organiseren ben (om zijn zussen wat aan te doen)."



Rechtbankvoorzitter Wieland: "Maar dat prikkelt me wel. U zegt dat ze heel oud is. Wilt u dan echt geen contact meer met haar?"



Holleeder: "Ik wil niet dat Astrid weer van alles kan verzinnen. Ik denk: laat maar gaan."



De laatste keer dat Holleeder zijn moeder sprak, zei die dat ze 'allerlei rare dingen' over hem had gehoord, bijvoorbeeld dat hij Cor van Hout heeft vermoord en dat hij de kinderen van Van Hout wat zou willen aandoen. Allemaal onzin, zei Holleeder zijn moeder. Dat was hun laatste contact.



Moeder Stien zei tegen Holleeder dat ze 'voor de kleinkinderen zou kiezen als ze moest kiezen tussen hen en Willem. Holleeder, nu: "Dat doet elke oma. Ik wil haar niet aandoen dat ze haar kleinkinderen niet meer mag zien omdat ze contact met mij heeft."