Proces Holleeder: de liquidaties Van Hout en Ter Haak

Rode motor

Rechtbankvoorzitter Frank Wieland gaat nu dan toch naar de dag van de liquidatie van Cor van Hout en Robert ter Haak, die in de Dorpsstraat van Amstelveen napraatten na een lunch bij de Chinees, waar ze door de bijrijder van een rode motor onder vuur werden genomen.



Toen de politie aankwam was Cor van Hout al dood. Robert ter Haak lag ook zwaargewond op de grond, maar was aanspreekbaar. Hij kon weinig vertellen, want zei niets verdachts te hebben gezien. Robert ter Haak stierf later in het ziekenhuis.



Een politieman die paard reed op de Kalfjeslaan zag twee mannen 'met een fors postuur' op een motor voorbij rijden. Een andere getuige zag 'twee personen slank van postuur' op de motor waar vanaf is geschoten.



Weer een andere getuige hoorde 'knallen die leken op vuurwerk, zoals een duizendklapper'. Hij zag de bijrijder van de motor met een automatisch vuurwapen in zijn hand op de slachtoffers schieten en vluchten.



Een andere getuige zag en hoorde het schieten ook. "Het hield maar niet op. Het was net alsof het hele magazijn werd leeggeschoten."



Zeventien andere getuigen bij de moordplek deden hun verhaal. Ook waren er getuigen op de plek waar de daders hun motor dumpten aan de Kalfjeslaan.



Een man zag de twee mannen wegrennen, van wie één 'een bodybuilerstype' was. Een vrouw zag twee mannen in de richting van de Van Boshuizenstraat rennen. Een man zag de mannen op de motor passeren, die ze vervolgens in het water probeerden te dumpen. Ze keken in zijn richting. De langste van de twee, die allebei bivakmutsen droegen, zei over hem 'Laat maar lopen'.



Voor de liquidatie stond in de buurt van het Chinese restaurant Royal San Kong volgens getuigen een zwarte BMW met twee mannen, die contact hadden met de twee mannen op de rode motor.



Cor van Hout had dertien schotwonden. Hij stierf door 'verbloeding en hersenweefselschade'. Robert ter Haak stierf op 11 februari 2003. Zijn lever, nieren en longen waren dodelijk beschadigd door meerdere schotwonden.