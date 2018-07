Proces Holleeder: de laatste week voor de zomerstop

De verklaringen van Endstra

Op 2 juli 2003 wordt Holleeder aangehouden in de PC Hooftstraat met Dino Soerel en (de later vermoorde crimineel) Senol Tuna, nadat er CIE-informatie was binnengekomen over een geheim compartiment in de BMW van Dino Soerel, waar geld, hasj en vuurwapens in zouden worden vervoerd.



Kennelijk was Sabine Tammes, nu officier van justitie in de zaak van Holleeder, toen de rechter-commissaris die Willem Holleeder kort na die aanhouding weer op vrije voeten stelde.



Dat is althans wat Holleeder nu suggereert: “Ja, toen heb u mij vrijgelaten toch, mevrouw Tammes?” Die reageert niet.



Op dezelfde datum krijgt de politie informatie dat er een aanslag op het leven van crimineel John Mieremet op handen is. De politie licht Mieremet in, die vervolgens enkele malen contact heeft met de Belgische politie.



Intussen legt Willem Endstra op de achterbank van een rondrijdende auto verklaringen af aan de CIE. Hij schetst een driemanschap van Willem Holleeder, Dino Soerel en Stanley Hillis. De verklaringen zijn later roemrucht geworden, omdat ze in meerdere rechtszaken terugkomen.



Endstra zegt: “Dino is een keiharde, ze sidderen allemaal voor hem. Paja (Maruf M., een bekende kompaan van Holleeder) moet met zijn mannen komen. Ze kennen elkaar al twintig jaar, Holleeder schermde met Dino. De Hells Angels zijn nog baby’s vergeleken met die twee. Dino is doodstil, die doet eng, die staat alleen maar, terwijl Willem loopt te schreeuwen. Ook de Ouwe, Stanley Hillis, hoort erbij."



De rechtbank vraagt Holleeder of het klopt dat mensen voor Soerel sidderden. “Dino is een rustige jongen, die geen ruzie zoekt. Ik heb ‘m nooit zien vechten, nooit tekeer zien gaan tegen iemand. In die context heb ik dat nooit zo gezien. Bovendien: hoe weet Endstra nou dat iedereen voor Soerel sidderde? Met die boeven praatte hij niet, dat moest ik doen. Dus hoe weet hij dat?”



Rechter Margo Somsen: “We hadden het hem graag gevraagd.”



Holleeder: “Denkt u niet dat ik graag had gezien dat hij hier was?”