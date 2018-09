Proces Holleeder dag 33: het derde deeldossier over Mieremet

Rol van Korkmaz

Hidir Korkmaz benaderde justitie in 2013, omdat hij een deal wilde sluiten. In 2014 bereikten het openbaar Ministerie en Korkmaz 'overeenstemming over zijn getuigenbescherming'.



Janssen zegt dat de verdediging van Holleeder nauwelijks inzicht heeft gekregen in de afspraken over die bescherming (en niet kan beoordelen of hij bijvoorbeeld onrechtmatig is beloond).



Janssen is gepromoveerd op het fenomeen kroongetuigen en heeft van dat onderwerp vrijwel zeker het meeste verstand van iedereen in 'de bunker' vandaag. Hij roept de rechtbank op 'extra kritisch te gaan kijken' naar de overeenkomst tussen justitie en Korkmaz, zoals rechters in het verleden ook deden.



Dat Korkmaz tijdens een bizar visongeluk is overleden, vindt Janssen 'heel jammer'.



De rechtbank in de zaak tegen de uitvoerders van de liquidatie van Endstra heeft zijn verklaringen geheel van tafel geveegd, omdat hij onbetrouwbaar werd bevonden.



Het gerechtshof in de grote liquidatiezaak Passage liet zijn verklaringen onbesproken. Alle rechters die Korkmaz en zijn verklaringen hebben beoordeeld, hebben die verklaringen terzijde geschoven, dus.



Janssen: "Wij zouden heel veel woorden aan Korkmaz kunnen besteden hier, maar we gaan dat niet doen."



Janssen gaat toch summier in op Korkmaz verklaringen. Die gaan vooral over criminele Turkse contacten van hem die allerlei uitspraken zouden hebben gedaan over Holleeder en, in het bijzonder, over diens rol bij de liquidatie van Willem Endstra.



"Het is onmogelijk nog vast te stellen wat hij uit de media heeft gehaald, die al volop over de zaak hadden bericht, en wat hij van derden kan hebben gehoord. Zijn verklaringen kunnen in dit proces geen waarde hebben."