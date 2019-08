Proces Boerenveen: verschillende verhalen van getuigen en verdachten

Jdesse Boerenveen. Beeld Opsporing Verzocht

Door zijn gehossel met leningen en loze beloften had Jdesse Boerenveen (40) zich in de Bijlmer een hoop woede op de hals gehaald. Hij leverde niet de Volkswagen Polo die hij voor ‘vier kop’ (4000 euro) zou regelen voor de Amsterdamse Denise D. (41); Lloyd ‘Banks’ B. (41) had nog ‘zeven ruggen’ (7000 euro) van hem te vorderen. Weer een ander moest nog negenduizend euro krijgen. Dat zou het topje van de ijsberg zijn.

Toen de schuldenaar op 1 december 2016 in garage High Speed Tuning kwam, toen gevestigd in Wormerveer, zag ook eigenaar Jeffrey K. (49) zijn kans schoon: Boerenveen had ook hem kunstjes geflikt, zoals het ophalen van auto’s namens eigenaren die van niets wisten.

‘Jef’ gaf Boerenveen volgens monteurs een of meer klappen, al sprak hij maandag in de rechtbank op Schiphol zelf van een duw. Denise D. werd via een vriendin ingeseind over Jdesses aanwezigheid in de garage en kwam met vriend Dolf M. (50) haar geld terugvorderen.

Aansteller

Op filmpjes die kennis Brian D. (44) maakte (‘toevallig in de garage voor winterbanden’) is te zien hoe Boerenveen in de keuken klappen krijgt van Denise – één tegen zijn hoofd, twee tegen zijn lichaam. Dat het veel pijn deed, zegt ze zich niet te kunnen voorstellen. “Hij stelde zich voor mijn gevoel continu aan.”

Op de filmpjes schreeuwt ze tegen de ‘vieze oplichter’: “Ik wil mijn fucking geld. Jij gaat nergens. Jij wordt opgesloten, in een kerker ga je, bij een paar Marokkanen in huis.”

Tegen de rechters: “Nou ja, ik was boos.” Ze kreeg het idee dat Boerenveen zijn nieuwe gewatteerde capuchonjas van háár geld had gekocht, dus die pikte ze in.

Waarom die filmpjes? D.: “Die wilde ik op Facebook posten, zodat heel Zuidoost zou weten dat hij een dief was.”

Dolf M. kon 2000 euro ophalen bij een door Boerenveen gebelde kennis in de Bijlmer. Een ander zou de resterende 2000 euro brengen, maar liet op zich wachten.

Iemand uit de garage moet vervolgens Lloyd B. hebben getipt. Die kwam met twee anderen naar Wormerveer. “Denise bracht me naar binnen. Ik heb Jdesse een paar klappen gegeven, ja. (..) Ik vroeg hem wanneer ie me ging betalen. Hij had me opgelicht en liep verhalen te vertellen.”

Met horten en stoten gaf B. min of meer toe dat hij Boerenveen dwong in de Chrysler Voyager te stappen waarmee hij en de twee anderen naar Almere reden. Of die anderen medeverdachten Michael F. (37) en Audrienne C. (40) waren, wilde hij niet zeggen.

In de vooravond kwam Boerenveens kennis die eerst 2000 euro naar Wormerveer zou brengen met het geld naar station Almere Muziekwijk, maar hij vertrouwde de schuldeisers niet en betaalde niet.

Vuurwapen

Lloyd B.: “Jdesse belde weer iemand. Die zou naar Almere Haven komen.” Ze reden naar het strandje aan de Strandweg. Eén vriend wachtte in de auto, één buiten. Lloyd B. wachtte ook buiten, naast Boerenveen, die hij zijn vuurwapen had laten zien.

B.: “Op enig moment is hij hem gepeerd. Toen schrok ik. We zijn achter hem aan gerend.” Boerenveen zou ‘in de bosjes’ zijn verdwenen. Het was inmiddels donker en de vierde man reed met de auto het strand op om bij te schijnen met de koplampen. De Chrysler raakte vast in het mulle zand. B.: “Ik dacht, ik moet weg. Ik had dat vuurwapen en dacht: de politie komt misschien of zo.”

Dat hij had gezien dat Boerenveen in het water was gelopen, ontkent hij. Getuigen vertelden versies van het verhaal waarin de verdachten wel degelijk wisten dat Boerenveen in het 6 graden koude water was beland.

Op 22 december vond de politie hem dood vlakbij het strandje. Inmiddels was Lloyd B. in Amsterdam op IJburg neergeschoten. De achtergrond van die schietpartij bleef onduidelijk.

Officier van justitie Marjolein Kubbinga houdt dinsdag haar requisitoir. Aan haar de eer een bewijsconstructie te presenteren waaruit de rol van alle zeven verdachten duidelijk wordt.