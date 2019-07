Problemen vuilverbranding AEB gaan tientallen miljoenen kosten

De afvalverbrandingsinstallatie van AEB in het Westelijk Havengebied. Beeld Floris Lok

Dat bevestigen bronnen, de zaak wordt alleen in het geheim besproken omdat het voortbestaan van de afvalcentrale op het spel staat.

Het Afvalenergiebedrijf is een zelfstandig bedrijf in gemeentehanden, waar alle huis- en bedrijfsafval verbrand wordt. Bij dit proces wordt ook warmte hergebruikt om tienduizenden huizen van warmte te voorzien.

Door grote problemen is het AEB veel minder waard dan de ruim 145 miljoen euro waarvoor het in de gemeentelijke boeken staat. Ook zijn er voor honderden miljoenen euro’s leningen aangegaan, zowel bij de gemeente als bij de banken, die het AEB mogelijk niet meer kan terugbetalen. De gemeenteraad heeft woensdagochtend te horen gekregen dat er veel geld bij moet, volgens bronnen ettelijke tientallen miljoenen euro’s.

Verbrandingscapaciteit

Vorige week werd bekend dat het AEB meer dan de helft van de verbrandingscapaciteit stilzet omdat het maar niet lukt de ovens veilig te maken. Hierdoor komt niet alleen de afvalverwerking in gevaar, ook de warmtelevering aan huishoudens in Nieuw-West en Noord.

Daarnaast dreigt het AEB naar verluidt nog dieper in de financiële problemen te komen omdat het langlopende contracten is aangegaan met het afvalbedrijf Renewi voor de verbranding van Brits afval. In de zomer van 2018 ging het om 225.000 ton per jaar. Door het stilzetten van de verbrandingsovens, loopt het AEB de kans dat het een schadevergoeding moet betalen.

Volgens verantwoordelijk wethouder Marieke van Doorninck loopt de afvalinzameling van Amsterdam nu geen gevaar, maar is er de komende maanden sprake van malheur. In ieder geval het bedrijfsafval uit de stad zal de komende tijd op andere plekken verbrand moeten worden.

Het is de zoveelste keer dat afvalcentrale AEB kopzorgen veroorzaakt. In 2015 moest de gemeente Amsterdam ook al eens tientallen miljoenen euro’s toeleggen op de centrale. De afgelopen jaren is juist weer geïnvesteerd in het bedrijf, onder meer in een nascheidingsinstallatie die betere recycling mogelijk maakt.

Het AEB staat al langer onder verscherpt toezicht vanwege de veiligheidssituatie in het bedrijf.