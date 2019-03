Problemen op de weg door onstuimig weer

Het KNMI heeft code geel afgegeven vanwege de zware windstoten. In de kustgebieden kan dat tot 100 kilometer per uur gaan. Code geel duurt zeker nog de hele ochtend.



Op de A1 richting Amsterdam bij knooppunt Stroe - Hoevelaken en Baarn - Hilversum-Noord staat respectievelijk 7 en 4 kilometer file.



Op de A2 richting Utrecht bij Vinkeveen lag door een voertuig verloren lading op de weg. Drie rijstroken moesten dicht. In de richting van Amsterdam staat drie kilometer file in de buurt van Abcoude en Breukelen.



Los matrixbord

Op de A27 richting Breda is het dak van een vrachtwagentrailer gewaaid. Er staat een behoorlijke file.



Op de A4 hing bij de Beneluxtunnel een matrixbord los. De linkertunnelbuis richting het zuiden was afgesloten. Het bord is inmiddels verwijderd. Op de A29 zijn bomen de weg op gewaaid. Volgens de ANWB is de rechterrijstrook dicht.