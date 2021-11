Problemen met metrosysteem kunnen nog jaren duren

Reizigers stappen in de metro bij station Amsterdam-Noord. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Dat schrijft De Vries in een brief aan de gemeenteraad. Hij reageert daarmee op de aanhoudende storingen die optreden bij de metro’s die rijden op het nieuwe beveiligingssysteem, dat inmiddels al geruime tijd voor vertragingen zorgt: alleen dit jaar al konden reizigers zo’n tien keer onverwacht niet met de metro reizen.

Uit de brief blijkt dat er sprake is van een dagelijks uitval van 1 tot 3 procent van de ritten als gevolg van storingen in voertuigen of de interactie tussen voertuigen en verkeersleidingssysteem. De Vries schrijft bovendien dat sinds 11 november ‘af en toe’ haperingen voorkomen in de werkstations van de verkeersleiders.

Uit alles wat De Vries schrijft, blijkt dat de gemeente en het GVB met hun handen in het haar zitten omdat een oplossing van de problemen nog ver weg is. Het Franse Alstom, de producent van het systeem, heeft inmiddels een groot team in Amsterdam aanwezig dat tijdens alle uren dat de metro’s rijden, ook tijdens de weekenden, stand-by is.

Gratis alternatief

De Vries beschrijft dat de verkeersleiders van de metro op 20 november vanaf 17.30 uur een vertraagde reactie van hun bedienposten bemerkten. Daar bleek niets tegen te doen. Rond 18.00 uur verergerden de problemen en reageerden alle bedienstations niet meer. Doorgaan met de exploitatie was op dat moment in de praktijk niet mogelijk, omdat verkeersleiders geen zicht meer hadden op wat op het spoor gebeurde.

Alle treinen zijn daarom naar stations geleid om reizigers te laten uitstappen. Dat was voor drie treinen niet direct mogelijk, omdat het eerstvolgende perron bezet was. Daardoor hebben de reizigers in deze treinen ongeveer vijftien minuten moeten wachten voordat ze op een station konden uitstappen.

Reizigersorganisatie Rover maakt zich grote zorgen over de herhaalde verstoringen in het metronetwerk en roept om ‘concrete maatregelen om de reiziger zo goed mogelijk tegemoet te komen tijdens een storing’. Rover wil dat reizigers bij storingen gratis gebruik kunnen maken van andere openbaar vervoerlijnen, de ‘gebrekkige reisinfo worden verbeterd’ en moeten langere reistijden financieel worden gecompenseerd.

Daarnaast vraagt Rover om te onderzoeken of het systeem anders kan worden ingericht zodat niet alle lijnen tegelijk uitvallen bij overbelasting. Na een storing zou het mogelijk moeten zijn om enkele delen van trajecten eerder op te starten zodat de reiziger niet op herstel van het hele netwerk hoeft te wachten.