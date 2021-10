Problemen door ‘achterstallig onderhoud’ Amsterdamse bruggen stapelen zich op

Een ingestorte kademuur bij de Binnengasthuisstraat langs de Grimburgwal. Kilometers kademuur in het centrum verkeren in slechte staat door jarenlange verwaarlozing. Beeld ANP

Voor de periode tussen 2022 en 2025 komt de gemeente nog een bedrag van 315 miljoen euro tekort, schrijft De Vries aan de gemeenteraad. ‘Voor de programmakosten, die met name bestaan uit de veiligheidsmaatregelen, onderzoeken en inzet op cruciale innovatie, is daarnaast vanaf 2023 circa 43 miljoen euro per jaar nodig waarvoor ook dekking ontbreekt.’ De totale kosten bedragen inmiddels 772 miljoen euro.

De nood is hoog: tijdens onderzoeken aan bruggen en kades duiken steeds nieuwe slechte plekken op. Volgens De Vries is deze ‘oplopende achterstalligheid’ daar de oorzaak van. ‘Ondertussen is ook de capaciteit schaars, wat samen met de discussie rond de inzet van inhuur en zzp’ers leidt tot toenemende werkdruk en onzekerheid voor de lange termijn.’

‘Meer vertraging dreigt’

Als de aanpak vertraging oploopt moeten langer veiligheidsmaatregelen worden genomen. Dat leidt volgens De Vries tot een grote aantasting van de bereikbaarheid en leefbaarheid in de stad. ‘Dit alles maakt dat er nog een grote opgave ligt voor het volgende college.’

De staat van de Amsterdamse bruggen is al langer zorgwekkend. De Rekenkamer schreef enkele jaren geleden dat beheer en onderhoud van bruggen in Amsterdam tekortschoot. De gemeente zou te weinig inzicht hebben in de toestand van de bruggen en het invoeren van een betere manier van toezichthouden werd systematisch onderschat.

Amsterdam dreigt voor langere tijd onbereikbaar te worden door de problemen met bruggen en kades. Doordat er op steeds meer plekken moet worden ingegrepen, komt ook de leefbaarheid voor bewoners in het geding.

Enorme impact

De gemeente raakt steeds meer doordrongen van de gigantische impact die de slechte bruggen en kades en ook de werkzaamheden op veel plekken tegelijk zullen hebben op de stad en haar bewoners. Insteek is nu de stad ‘zo goed als redelijkerwijs mogelijk is’, te laten blijven functioneren.

Tot begin september 2021 is er bij 73 kademuren en 32 bruggen een lastbeperking ingevoerd, waarbij bijvoorbeeld zware vrachtwagens werden geweerd. Bij 42 kademuren en 13 bruggen is een veiligheidsconstructie geplaatst. De gemeente monitort de kademuren op 137 rakken en 82 bruggen. Ook worden panden langs 57 rakken in de gaten gehouden.