Probleembaan Schiphol weer maanden in de steigers

Beeld Hollandse Hoogte / ANP

150.000 ton nieuw asfalt. 2100 nieuwe lampen, 70 kilometer stroomkabel en nieuwe antennes voor het ILS-landingssysteem. De werkzaamheden aan de Polderbaan van Schiphol die maandag starten, zijn uitgebreid. Zo uitgebreid, dat ze maar liefst drie maanden duren.

Niet eerder is een start- en landingsbaan van Schiphol zo lang buiten gebruik geweest. Dat heeft consequenties. De vijfde baan neemt normaliter een derde van alle vluchten voor haar rekening. Die moeten nu over de andere banen worden afgewikkeld.

De 3800 meter lange, zestig meter brede Polderbaan staat opvallend vaak in de steiger. De baan ging er in maart 2014 voor het laatst uit voor een reguliere grote beurt. Maar al in maart 2018 gebeurde dat weer. Toen moest op de plekken waar landende vliegtuigen op de baan neerkomen en op de plek waar ze hun start aanvangen, nieuw asfalt worden gelegd.

Het was een tijdelijke reparatie. “We hebben toen gekozen voor levensduurverlengend onderhoud aan een deel van de baan,” zegt Schiphol nu, “om drie jaar te overbruggen, zodat we nu groot onderhoud kunnen plegen aan de hele baan.”

Noodreparatie

Vier maanden later moest de Polderbaan halsoverkop weer dicht, voor een noodreparatie aan de belangrijkste taxibaan ernaartoe. Onder de brug over de Hoofdvaart bleek zich water op te hopen, waardoor de fundering verzakte. In de tien dagen dat die reparatie vergde, werd een recordaantal hinderklachten ingediend over vliegverkeer dat over de andere banen werd afgewikkeld. En in september vorig jaar liep regulier klein onderhoud aan de Polderbaan, dat normaliter een week duurt, onverwachts uit doordat meer tijd nodig was voor reparaties.

Schiphol spreekt het imago van probleembaan tegen. “Het is één van de meest intensief gebruikte start- en landingsbanen van Schiphol,” zegt de woordvoerder. “Onder andere de jonge leeftijd van de baan is hierbij van belang. De frequentie van onderhoud aan de Polderbaan is per saldo ongeveer gelijk aan dat van andere start- en landingsbanen.” Maar die zijn stuk voor stuk ten minste 55 jaar oud.

Alles in een keer

De vorige keer dat een topbaan van Schiphol zo grondig werd gereviseerd, de Kaagbaan in 2017, kostte dat maar twee maanden. Waar de luchthaven tot nu onderhoud spreidde, is nu gekozen alles in een keer te doen. “Spreiding zou betekenen dat de baan in totaal langer buiten gebruik zou zijn. De duur van werkzaamheden wordt niet alleen bepaald door het leggen van asfalt, maar ook door werkzaamheden aan onderliggende lagen, aan de verlichting en aan stroomstations.”

Dat ook werk aan andere taxibanen de onderhoudsperiode deze keer oprekt, is volgens de luchthaven onvermijdelijk. “De verdubbeling van het rijbaanstelsel aan de zuidzijde van Schiphol Centrum en over de A4 moet ook doorgaan. Anders komt het niet op tijd af.”