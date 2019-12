Privédetective filmt seksuele massages waarna salon moet sluiten

Foto van een Chinese massagesalon in 2011 waar ook spermasporen werden aangetroffen. Beeld ANP

In 2018 werd de massagesalon op last van de gemeente al drie maanden gesloten nadat er spermasporen van verschillende mannen waren aangetroffen. De verhuurder van het pand, stichting Tussen Meer, werd toen door de rechter verantwoordelijk gehouden voor het gedrag van haar huurder.

Onderbroek aanhouden

De massagesalon mocht weer open, omdat de uitbaatster beloofde geen seksuele handelingen meer te verrichten en huisregels opstelde waarin stond dat de bezoeker zijn ondergoed moest aanhouden.

Zeker van de zaak dat de massagesalon zich ook aan de regels houdt, was Tussen Meer niet. Een privédetective werd ingehuurd die moest uitzoeken of er nog seksuele massages werden gegeven. De detective is in 2019 vier keer langs de salon geweest, waar hij drie keer naakt op de massagetafel eindigde en een erotische massage kreeg. Hier maakte hij ook geheime filmopnamen van.

Rechtszaak

Stichting Tussen Meer spande een rechtszaak aan tegen de massagesalon, die deze week plaatsvond. De rechter besloot ter zitting geen gebruik te maken van het aanbod om de filmbeelden te bekijken en nam genoegen met de verklaringen van de detective.

De uitspraak: de massagesalon moet per 31 december 2019 sluiten. Daarnaast moet het een boete betalen van 4.037,75 euro aan Tussen Meer.