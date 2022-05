Prinsjesdag ‘verhuist’ naar Koninklijke Schouwburg

Lijsttrekkers tijdens een-op-een verkiezingsdebat in de Koninklijke Schouwburg. Dit jaar is het dus ook de locatie voor Prinsjesdag. Beeld ANP

De afgelopen twee edities vonden vanwege de coronapandemie al niet in de Ridderzaal plaats, maar in de Grote Kerk in Den Haag. Daar was meer ruimte dan in de Ridderzaal om de anderhalvemetervariant te kunnen bolwerken, omdat het formeel een gezamenlijke vergadering van de Tweede en Eerste Kamer is.

Dit jaar, met de coronamaatregelen achter ons, wilden de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer echter weer een ‘feestelijke’ en meer volwaardige editie van Prinsjesdag kunnen organiseren. Daarom wordt nu voor de Koninklijke Schouwburg gekozen, wat overigens ooit een paleis was, gebouwd in opdracht van de zwager van Willem V, de prins van Oranje.

Daar is namelijk wél de ruimte om meer gasten te ontvangen, waarbij ook voor hulpdiensten alles bereikbaar blijft. Dat was bij de Grote Kerk een probleem.

Feestelijke sfeer



Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn en Tweede Kamer voorzitter Vera Bergkamp kwamen zo bij de Koninklijke Schouwburg terecht. Volgens Bruijn de beste plek met ‘uitstraling’ om weer de ‘feestelijke sfeer’ van Prinsjesdag terug te brengen. Er is daar plek voor zo'n 800 gasten, ongeveer zoveel als in de Ridderzaal doorgaans welkom is. Bij de corona-edities moest de koning toe met zo'n 275 directe toehoorders. “Een volle zaal past weer bij het feestelijke karakter,” aldus Bruijn.

Corona en de Binnenhof-verbouwing zorgen overigens wel voor twee opeenvolgende verhuizingen, wat zeldzaam is. Voor 2020 was het pas een keer eerder sinds 1904 voorgekomen dat Prinsjesdag niet op het Binnenhof plaatsvond.

De Koning spreekt elk jaar op Prinsjesdag namens de regering de Troonrede uit. Hierin worden de plannen van de regering voor het volgende jaar gepresenteerd. De gebruikelijke rijtoer van de Koning stopt dit jaar dus eerder op het traject, al bij de Schouwburg dus.