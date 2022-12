Nieuws

Prinses Margriet heropent Verzetsmuseum in Amsterdam

Prinses Margriet heeft donderdagavond het Verzetsmuseum in Amsterdam heropend. De vaste tentoonstelling is geheel vernieuwd en volledig toegankelijk gemaakt voor mensen met een visuele of auditieve beperking. Margriet mocht de tentoonstelling als eerste bezoeken samen met Mireille de Muijnck, de visueel beperkte adviseur van het museum.