Prinses Beatrix reikt drie Zilveren Anjers uit

Piet de Boer (1942, Dordrecht) krijgt de onderscheiding voor zijn inzet voor het Volendams Opera Koor, vooral als voorzitter. Alice van Romondt (1949, Aruba) ontvangt de Zilveren Anjer voor haar bijdrage aan de cultuur, de literatuur en de kunsten op Aruba. Hans van der Ven (1942, Den Haag) wordt gelauwerd voor zijn hulp aan met name het Rijksmuseum in Amsterdam bij het verwerven van kunstwerken die belangrijk zijn voor het erfgoed van Nederland.



De Zilveren Anjer wordt sinds 1950 jaarlijks toegekend aan maximaal vijf personen die zich vrijwillig en onbetaald hebben ingezet voor de cultuur of de natuur in het Koninkrijk. Prins Bernhard heeft tot zijn overlijden in 2004 de onderscheidingen uitgereikt. In 2005 nam zijn dochter Beatrix deze taak over.