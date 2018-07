Prins Harry naar Amsterdam voor aidsconferentie

Die zet zich al ruim tien jaar in voor kansarme kinderen met hiv in Afrika.



Kensington Palace kondigde de komst van prins Harry maandag aan. Hij was ook bij een eerdere, vergelijkbare conferentie in Durban, Zuid-Afrika.



Jongeren

De hertog van Sussex, zoals de officiële titel van prins Harry luidt, neemt in Amsterdam deel aan een discussie over jongeren met hiv in zuidelijk Afrika en invloedrijke beleidsmakers.



Ook praat hij mee over een initiatief voor een nieuw samenwerkingsverband van wereldwijde financiers, waaronder de Elton John AIDS Foundation. Die wil zich in eerste instantie gaan richten op jonge mannen in Kenia.