Prins Harry annuleert bezoek aan Amsterdam

Dat bevestigt de woordvoerder van prins Harry na berichtgeving door de Britse krant The Telegraph.



Harry zou woensdag naar Amsterdam komen. Dat bezoek is afgeblazen. De prins zou daar bij een officiële gelegenheid zijn, maar welke is niet bekend.



Hij komt wel zoals gepland donderdag naar Den Haag om bij een evenement over de Invictus Games 2020 te zijn, aldus een woordvoerster van de Britse ambassade in Nederland.



De prins is bedenker en beschermheer van dat internationale sportevenement voor fysiek en mentaal gewonde militairen. De prins is zelf Afghanistan-veteraan.



Harry en zijn vrouw Meghan verwachten rond deze tijd hun eerste kind. In Groot-Brittannië gaat het gerucht dat de baby al geboren zou zijn.