Prins Constantijn reikt prijzen Prins Claus Fonds uit

Naast de hoofdprijs van het in 1996 als verjaardagscadeau aan zijn vader gegeven Fonds, was er dit keer ook een onderscheiding voor een veelbelovende vertegenwoordiger van de 'volgende generatie'.



De zogenoemde Next Generation Prins Claus Prijs Award was voor de Zuid-Afrikaanse danseres en choreograaf Dada Masilo. Die zorgde op een speciaal in de Burgerzaal van het paleis neergezet podium ook voor twee bijzondere dansvoorstellingen die meer dan duidelijk maakten waarom zij de prijs had gekregen.



De meeste aandacht ging daarnaast uit naar de winnaar van de Grote Prijs van het Fonds, het eveneens uit Zuid-Afrika afkomstige Market Photo Workshop, dat in 1989 is opgericht door de eerder dit jaar overleden fotograaf David Goldblatt (1930-2018).



Betere archivering

Het oprichten van de fotovakschool voor zwarte Zuid-Afrikanen vond plaats tijdens de laatste jaren van de apartheid. De fotovakschool stelde hen in de gelegenheid hun ervaringen in beelden uit te drukken.



Volgens het Prins Claus Fonds is Market Photo Workshop een veelzijdig opleidingsinstituut en cultureel platform van internationale betekenis waar studenten uit heel Afrika naartoe komen. Het geld van de prijs gaat onder meer gebruikt worden voor betere archivering en het toegankelijk maken van het werk.



Prinses Laurentien ontbrak dit jaar bij de plechtigheid. Maar het koningspaar alsmede prinses Beatrix en prinses Mabel waren er wel en onderhielden zich tijdens de aansluitende receptie met de prijswinnaars, laureaten uit eerdere jaren en genodigden.