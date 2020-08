Primeur: Test met ‘badmuts’ vol elektroden bij patiënten met herseninfarct

Neuroloog Jonathan Coutinho. Beeld Anita Edridge

Stel: de ambulance wordt op een patiënt af gestuurd. Verdenking: herseninfarct. Vanaf nu kan de ambulancemedewerker een geavanceerde ‘badmuts’ op het hoofd van de patiënt plaatsen. De elektroden in de muts pikken vervolgens de hersensignalen op. Het apparaat is nog in de onderzoeksfase, maar als het goed is moet de badmuts, eenmaal doorontwikkeld, aangeven: geen herseninfarct, een klein herseninfarct of een groot herseninfarct.

Dat is van levensbelang, legt bedenker en neuroloog Jonathan Coutinho uit, omdat mensen met een groot herseninfarct dan direct naar een gespecialiseerd ziekenhuis kunnen worden gebracht. “Een beroerte is een verzamelnaam voor allerlei problemen van de vaten in het hoofd. De grootste groep – circa tachtig procent – heeft een herseninfarct waarbij een stolsel een bloedvat afsluit. Dan krijgt een deel van de hersenen te weinig bloed.”

Groot stolsel

Die propjes variëren in grootte. Bij circa tien tot twintig procent zit zó’n groot stolsel vast, dat bloedverdunners niet of nauwelijks werken. Sinds een paar jaar kunnen deze patiënten een endovasculaire behandeling in de hersenen krijgen. “Met een buisje dat wordt ingebracht – een katheter - wordt dan het stolsel uit het bloedvat verwijderd. Omdat het een complexe behandeling is, kunnen patiënten hiervoor maar in een beperkt aantal Nederlandse ziekenhuizen terecht.” In Noord-Holland zijn er bijvoorbeeld slechts twee plekken waar dat gebeurt: Amsterdam UMC, locatie AMC en de Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar.

Nou is het wel belangrijk dat de patiënt met zo’n groot herseninfarct zo snel mogelijk deze ingreep ondergaat. “Want hoe langer je erover doet om dat vat open te maken, hoe meer hersenweefsel er afsterft en hoe slechter de prognose voor de patiënt is. Letterlijk elke minuut telt.”

Nu worden alle patiënten met een verdenking op een herseninfarct door de ambulance naar het ziekenhuis in de buurt gebracht. De groep die baat heeft bij een infuus met een medicijn dat stolsels oplost, zit meteen goed. Maar de patiënten die aanvullend een zogeheten endovasculaire behandeling nodig hebben, moeten weer verhuizen: ze worden opnieuw door een ambulance opgehaald en naar een gespecialiseerd ziekenhuis gebracht. “Voor Nederland is uitgerekend dat dit gemiddeld één uur vertraging voor de patiënt geeft.”

Minder herstel

Dat vertaalt zich weer terug in minder en trager herstel - de schatting is vijf tot 15 procent minder herstel bij een vertraging van een uur of meer. Dus dacht Coutinho samen met mede-bedenker Wouter Potters: in de ambulance moet de knoop al worden doorgehakt naar welk ziekenhuis de patiënt met een herseninfarct moet worden gebracht. Dat is de taak van de badmuts. Maar voordat het zover is, rijden de ambulances nog gewoon naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, en wordt de badmuts verder getest en verfijnd.

Houd het simpel, is ook de wens van AmbulanceAmsterdam, met wie Amsterdam UMC hierin samenwerkt. “De ambulanceverpleegkundigen zijn heel geïnteresseerd, maar ze zeggen ook: ‘Probeer van ons nou geen neuroloog te maken. Want beroertezorg is 1 à 2 procent van de spoedritten’. Dan moet je daar natuurlijk geen tachtig uur bijscholing voor geven. Dat begrijp ik: Het mooist is als de badmuts straks met een groen of rood lampje kan aangeven naar welk ziekenhuis de patiënt moet worden gebracht.”