Primark-medewerkers laten zich horen tijdens protest op het Damrak: ‘Smeken voor een pauze’

Demonstranten in FNV-hesjes verzamelen zich voor de Primark in Amsterdam. Beeld Anna Livia de Kort

Rond 16.00 uur verzamelt een klein groepje demonstranten, waarvan een deel gehuld is in oranje FNV-hesjes, zich voor de ingang van het Primark-filiaal in het centrum van Amsterdam. Voorbijgangers kijken vooral naar de protestborden, waarop onder meer ‘Power to the Primark workers’ en ‘Meer respect = korte rijen’ staat.

De keten zou zo’n 250 mensen willen ontslaan, om erna tegen slechtere arbeidsvoorwaarden, zoals minder loon, veel personeel opnieuw te willen inhuren.

Verschillende medewerkers stellen zich op de stoep van de gigantische kledingwinkel aan het publiek voor en leggen ze uit waarom ze vandaag bijeen zijn gekomen. ‘Een hoge werkdruk, te weinig personeel, lage lonen, en lange rijen bij de kassa’s,’ vertelt medewerker Albertine Scheude door de microfoon. “We willen gewoon respect en waardering. Dat hebben we helaas nooit gehad.” Tussendoor krijgen ze veel applaus van voorbijgangers.

Scheude: “Iedere dag loop ik ruim 13 kilometer in de winkel. Je rent je rot. De werkdruk is gewoon te hoog.”

Lonen omhoog

Met de actie hoopt de vakbond een hogere ontslagvergoeding af te dwingen voor de medewerkers mochten ze ontslagen worden. Voor de mensen die blijven wil de bond ‘werkbare roosters en lonen die in de toekomst omhooggaan,’ zegt vakbondsbestuurder Linda Vermeulen. “Primark wil nu de lonen bevriezen. Zeker in tijd van inflatie is dat belachelijk, Primark is een rijk bedrijf.”

De vakbond kreeg in maart meldingen van medewerkers van Primark over de op handen zijnde ontslagronde. Daarbij zouden behalve winkelpersoneel ook leidinggevenden in de winkels eruit moeten. De bond overhandigde naar aanleiding hiervan in april al een petitie aan de directie, ondertekend door circa 160 medewerkers.

‘Een historisch moment’

Vermeulen is trots op de actie en noemt het dan ook een ‘historisch moment’. Volgens haar is het de eerste keer dat medewerkers van Primark in actie komen. De vakbondsbestuurder noemt de dreigende ontslagen en de hoge werkdruk ‘schandalig’. “Je ziet vandaag dat medewerkers zich willen uitspreken. Maar de directie is erg middeleeuws. Medewerkers mochten vandaag geeneens een korte pauze houden tijdens deze demonstratie. Zo triest.”

Ook medewerker Priscilla Wouter (30) is aanwezig als demonstrant. Zij is al enkele jaren fulltime supervisor en vindt het vooral ‘respectloos’ hoe de winkelketen omgaat met haar medewerkers. “Overal heb je hoge werkdruk, maar bij de Primark is het niet normaal. Waar je normaal als supervisor verantwoordelijk bent voor één afdeling, ben ik dat nu voor drie á vier vloeren. En de directie? Die helpt je nooit.”

“Daarnaast moeten medewerkers smeken om met pauze te gaan,” vertelt Wouter. Hoogste tijd voor verandering dus. Niemand mag op deze manier nog met ons omgaan.”

Primark: ‘We begrijpen dat dit een moeilijke tijd is’ ‘We begrijpen dat dit een moeilijke tijd is voor collega’s die worden getroffen,’ laat David Swann Lassche, leider van de Nederlandse tak van Primark, schriftelijk weten. Volgens hem kan er via de vakbonden worden gestemd over een sociaal plan. Dat heeft Primark ‘tijdens het onderhandelingsproces vele malen aangepast’. Het bedrijf heeft daar ook positieve feedback op gekregen, en op ‘de flexibiliteit die we hebben getoond door naar onze mensen te luisteren en samen te werken om te proberen zoveel mogelijk van onze betrokken collega’s te behouden als mogelijk,’ aldus Lassche.