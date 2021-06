Prikenthousiasme onder Amsterdamse scholieren: ‘Voor vakantie!’

Leerlingen op het schoolplein van Openbare Scholengemeenschap Bijlmer. Beeld Marc Driessen

Les wordt op de Open Schoolgemeenschap Bijlmer niet meer gegeven, deze woensdagmiddag is het tijd voor een barbecue. Ook belangrijke kennis voor later. Donderdag nog een workshop ‘lekker fit zijn’, vrijdag naar de Efteling en dan hoeft vwo-5 volgende week alleen nog de boeken in te leveren. Op het schoolplein ruikt het naar hamburger.

Deze leerlingen hebben allemaal al een brief gekregen met een uitnodiging voor een coronavaccinatie. Leeft de vraag of ze zich laten vaccineren? “Net vroeg een meisje hoeveel prikken ze moet halen,” zegt mentor Sharon. “Ze heeft al corona gehad. Dus het leeft wel. De meerderheid is positief.”

Klopt dat, jongelui? “Ja!” zegt Elizabeth (17) die met een opengeklapt broodje bij de barbecue staat te wachten. “Ik ga me zeker later vaccineren. Niet voor mezelf, maar voor de samenleving. Hoe meer mensen het doen, hoe veiliger het wordt.”

“Zij is klassenvertegenwoordiger,” zegt een jongen naast haar.

Elizabeth: “Niet officieel.”

Eigen keuze

Ze vindt wel dat iedereen een eigen keuze moet maken. “Zeker voor jongeren is dat lastig, omdat er zo veel informatie rondgaat. Je hoort ook vaak: ik ga het sowieso niet laten doen, er zit iets in. Het is moeilijk om te weten wat waar is.”

Lovlien (17) kent die verhalen ook, maar ze denkt dat het wel meevalt met die onbereidwilligheid om te laten vaccineren. “In het begin zeggen ze: ik ga het niet doen, ik ga het niet doen. Maar voor hun eigen veiligheid gaan ze het toch moeten doen. We hebben hier wel de 1,5 meter gedaan, maar dat hielp niet 100 procent.”

In de klas raakte inderdaad een flink aantal leerlingen gesmet, Fati (17) zelfs twee keer. “Ik wil dit niet nog een keer, ik wil zo snel mogelijk terug naar normaal. Ik had het zes, zeven maanden geleden en heb nog steeds geen reuk en smaak.”

Dan is Fati wel echt een pechvogel. Fati: “Ik ken ook een meisje die in het ziekenhuis terecht is gekomen en al een jaar helemaal in de revalidatie is beland.”

Niet verplicht

Alleen David (17) neigt ernaar zich niet te laten vaccineren. “Geen idee. Ik heb het al gehad en om het nu te doen, lijkt me niet logisch. In elk geval niet verplicht, laat ik het zo zeggen.” Maar hij heeft dan ook nauwelijks last van zijn coronabesmetting gehad. “Eerlijk gezegd kan ik niet zeggen dat ik ziek was.”

Een bankje verderop zit Sulafah (18). Ze heeft meteen een afspraak voor zaterdag gemaakt. Sulafah: “Mijn ouders hebben de vaccinatie ook al gehad en mijn broer gaat zondag. Het is een voordeel voor jezelf, want je wordt minder ziek, maar je doet het ook om andere mensen te beschermen.”

Wat is iedereen verstandig hier! Sulafah gelooft inderdaad al die verhalen op internet niet: “Waarom zouden ze een gif in die vaccinatie stoppen, als het voor de hele samenleving is?” Mentor Sharon staat er trots naast. “Ik verwonder me altijd hoe verstandig ze zijn, ook als ze onderling praten. Ze waren ook op school al heel voorzichtig en hielden zich aan de anderhalvemeterregel.”

Achter de barbecue staat mentor Chang. Hij grillt behalve hamburgers ook kip, lam en garnalen aan een spies. Chang: “Luxepaardjes, hè.” Ook hij herkent de grote bereidheid hier om een vaccinatie te halen. “De meesten willen er wel aan. Ze zijn het zat, die maatregelen. Ze willen weer een beetje vrij bewegen.”

Bereidheid alom

Strategisch naast de barbecue zit een groepje stoere jongens. Ook hier bereidheid alom. “Ik wel!” zegt Sydney (16). “Voor vakantie! Nu moet je steeds een test halen. Als meer mensen zich laten vaccineren, hoop ik dat er ook meer vrijheden komen. Kan ik weer naar Sparta.” Sparta? Weet Sydney dat hij in Amsterdam woont? Sydney knikt.

“Dat weet hij heel goed, ja,” zegt Obed (16) naast hem, met een behoorlijk diepe zucht. Ook Obed gaat zijn prik halen. En waarom? Obed, voorovergebogen: “Ik kan nu geen reden bedenken.”

Mentor Chang wijst naar een picknicktafel verderop vol sla, rauwkost en fruit – onaangeroerd. Chang: “Zeg maar dat de jeugd van tegenwoordig geen salade eet.” Dat is dan het enige onverstandige op de Open Schoolgemeenschap Bijlmer.