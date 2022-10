Prikdagen moeten de vaccinatiegraad voor infectieziekten op peil krijgen: ‘Ik wil mijn kinderen beschermen’

Mirla Feiken (8) kreeg zowel haar DTP- als BMR-prik in Amsterdam-Oost. Het rijksvaccinatieprogramma beschermt tegen twaalf infectieziekten, die kunnen leiden tot ernstige ziekte of sterfte. Beeld Dingena Mol

Een klein uur hebben ze maandag in de rij gestaan: Isild Feiken (13 jaar), zus Mirla (bijna 9) en moeder Edmée. Toen ze nog op straat stonden te wachten, moesten ze de toorn van een passant over zich heen laten komen. Een vrouw waarschuwde kinderen en hun ouders voor het ‘medische experiment’ dat zich bij de vaccinatie in de Wethouder Verheijhal in Oost zou afspelen. De drie bleven stoïcijns. “Ik wil mijn kinderen beschermen tegen infectieziekten,” zegt moeder, die mee moet voor een handtekening om de gegevens uit te wisselen met het RIVM.

De ‘beloning’ voor het lange wachten is voor Isild een beschermende prik tegen het humaan papillomavirus (HPV), dat volgens cijfers van het RIVM in Nederland jaarlijks zorgt voor 1100 kankerdiagnoses bij vrouwen en 400 bij mannen. Het gaat om verschillende kankers in mond, keel, baarmoederhals, schaamlippen of penis. Het virus wordt overgedragen via seks, handen, huid en mond.

Voor Mirla wachten twee andere prikken: de een tegen difterie, tetanus en polio (DTP) en de ander tegen de bof, mazelen en rode hond (BMR). Met de pijn na het prikken valt het mee, al moet Mirla even zitten vanwege vlekken voor de ogen. “Ik denk dat ik morgen gewoon naar school kan,” zegt ze. “En ik hoop dat ik niet te veel spierpijn heb, zodat ik mijn boeken gewoon kan vasthouden. Ik houd erg van lezen.”

Scepsis over het coronavaccin

De vaccinatiegraad voor zuigelingen in Amsterdam is tijdens de pandemie teruggelopen tot onder de streefwaarde van 90 procent en loopt achter bij het Nederlandse gemiddelde. Dat heeft verschillende oorzaken. Door de pandemie zag de GGD minder baby’s, waardoor er minder of later is gevaccineerd. Grote prikdagen in sporthallen – ze gaan door tot het einde van de maand – vonden tijdens de pandemie evenmin plaats.

Tevens sloeg de scepsis over het coronavaccin en de lockdowns over op het rijksvaccinatieprogramma van het RIVM; de prikken tegen ‘normale’ infectieziekten. Om vermenging te voorkomen staat de vaccinatiedag in Oost louter in het teken van het rijksvaccinatieprogramma. Coronaprikken zijn er dus niet.

De gezakte vaccinatiegraad baart Astrid Nielen zorgen, omdat het de kans op een uitbraak van een infectieziekte vergroot. Nielen is arts en strategisch medisch adviseur van de GGD Amsterdam. Wat haar ook zorgen baart, is de toegenomen moeite die de GGD moet doen om alle ouders en kinderen te bereiken. “Het vergt meer en meer van onze organisatie om überhaupt in contact te kunnen komen en eventuele twijfels weg te nemen.”

Laaggeletterd

De gebruikelijke voorlichting over het rijksvaccinatieprogramma verloopt via het RIVM met een formele brief, maar de GGD Amsterdam heeft ook een eigen brief verstuurd. Die is korter en in eenvoudiger Nederlands, omdat ongeveer een op de vijf Amsterdamse ouders laaggeletterd is. Hoe simpeler de boodschap, hoe beter die dus overkomt.

Sinds dit jaar wordt de uitnodigingsbrief van de GGD Amsterdam in Nieuw-West aangeboden in zes talen, waaronder Turks, Arabisch en Engels. Extra optie bij een pilot in Nieuw-West: met de camera van hun smartphone kunnen Amsterdammers een QR-code scannen die op de brief staat en de informatie in zes talen bekijken en beluisteren. Anderstalige communicatie was de afgelopen jaren niet gebruikelijk, maar mede door de teruglopende vaccinatiecijfers gebeurt dat dit jaar wel.

Als het aan de GGD Amsterdam lag, zou er ook worden geëxperimenteerd met vaccineren in de weekenden. Nu moeten werkende ouders immers vrij nemen, en dat lukt niet iedereen. Dat de weekend-vaccinaties niet van de grond komen, ligt aan het RIVM. De gekoelde vaccins kunnen alleen tijdens werkdagen worden geleverd. Er wordt gezocht naar oplossingen.

Seksuele overdracht

Zoals ook bij de coronavaccinatie verschilt de vaccinatiegraad in Amsterdam behoorlijk per stadsdeel. Centrum en Zuid scoren hoog, Nieuw-West en Zuidoost scoren laag. Zo kreeg in 2021 slechts 11 procent van de meisjes met een Marokkaanse of Turkse migratieachtergrond – vaker woonachtig in Nieuw-West – een HPV-prik, terwijl dat bij de groep zonder migratieachtergrond 65 procent is. Vanwege de seksuele overdracht ligt HPV-vaccinatie in een islamitische cultuur gevoelig. Wat verder meespeelt bij de achterblijvende vaccinatiegraad is een mengeling van wantrouwen in overheidsinstanties, onbekendheid en onwetendheid.

Om het verschil in vaccinatiegraad en in ziektelast te verkleinen, investeert Amsterdam ongelijk in gelijke kansen. Concreet: in Zuidoost en Nieuw-West zet de GGD meer werknemers in dan in Centrum en Zuid. Voor elke twee jeugd-gezondheidsmedewerkers in Zuid telt Zuidoost er drie.

Of dat ook tot resultaten leidt? Het is nu nog te vroeg om dat te kunnen zeggen. Pas als alle prikdagen achter de rug zijn en het RIVM volgend jaar klaar is met tellen, wordt duidelijk of de vaccinatiegraad iets omhoog is gegaan. Een gemiste vaccinatie is niet definitief, beklemtoont Nielen. “Kinderen kunnen vaccinaties tot hun achttiende altijd inhalen. Gratis, voor je eigen gezondheid en die van anderen.”