Prijzenswaardig: het Zandkasteel in Zuidoost heeft een tweede leven gekregen

Het voormalige ING-hoofdkantoor aan het Bijlmerplein is ‘gerefurbished’: van een integraal concept is de bank opgedeeld in woningen, kantoren, voorzieningen en een internationale school. De verbouwing is met zorg gedaan en de geest is gelukkig behouden gebleven – net als de kunst en de detaillering.

Als het aan het CDA-raadslid Diederik Boomsma ligt, moet er weer met gevoel voor detail en schoonheid gebouwd worden in Amsterdam. Iets in de trant van de Amsterdamse School liet hij vorige week in Het Parool optekenen. Boomsma kan zijn hart ophalen. Hij hoeft slechts het Zandkasteel aan het Bijlmerplein te bezoeken en hij kan tevreden zijn. Er is in de laatste veertig jaar zelden een gebouw neergezet waar ambachtelijkheid zo’n prominente rol speelt. Gebeeldhouwde balustrades, muurfonteinen die uitlopen in vijvers, trappenhuizen met plantenbakken, bamboe vloeren en vooral de pastelkleurige muren, geschilderd met de lazuurtechniek (een soort fresco).

Beeld Mariet Dingemans

Toen het gebouw in 1987 gereed kwam, was de toenmalige NMB- en latere ING-bank van de architecten Ton Alberts en Max van Huut op slag een van de best bezochte attracties van de stad, met 100.000 bezoekers per jaar. In Het Parool werd het jaar in jaar uit uitgeroepen tot het mooiste gebouw van Amsterdam.

Dat terwijl investeerders halverwege de jaren tachtig een hard hoofd hadden in een bank die zich als een slang door de rechtlijnige Bijlmer kronkelt, een organisch antwoord op de zakelijke, radiale stedenbouw. Maar liefst 1600 tekeningen wijdde het architectenbureau met 60 medewerkers aan de ING-bank. Die zijn nu in bezit van Het Nieuwe Instituut.

Op avontuur door lokalen en gangen

ING trok er in 2019 uit en aan Van Huut (Alberts overleed in 1999) de taak om het subtiel te verbouwen. Subtiel, want het Zandkasteel – zoals het nu heet – is een gemeentelijk monument. Het kostte al moeite om de arcades aan de straatkant dicht te zetten, op zich een begrijpelijke ingreep vanwege de sociale veiligheid. Het schiep de mogelijkheid om daar horeca te vestigen met een aparte entree.

De bank eruit, een schoolbank erin, overigens met achterlating van een kluis. Drie van de tien torens zijn heringericht voor de Amsterdam International Community School voor leerlingen tussen 4 en 19 jaar. In feite is deze vleugel de meest logische vorm van herbestemming. De vroegere kantoren lenen zich goed voor lokalen en voor groepswerk. Via kleuren op de wand en de vloeren is aangegeven welke groep op welke plek les krijgt.

Dat je hier makkelijk dwaalt en verdwaalt is volgens Van Huut en Vincent Koerse, projectleider namens de school, niet bezwaarlijk. Dat is de manier waarop je als kind het avontuur aangaat, je weg vindt in de maatschappij. Een rechte weg bestaat niet in het leven en dus evenmin in het Zandkasteel.

Het voordeel van deze vleugel is dat lokalen kunnen worden samengevoegd en dat er doorkijkjes zijn door de trappenhuizen heen. Ruimtelijk gezien sluit de school nog het best aan bij de geest en opzet van de voormalige bank.

Het trappenhuis in de International Community School. Beeld Mariet Dingemans

Japanse, Finse en Engelse tuin

Torens D tot en met L zijn in handen van Wonam en Zadelhoff. De appartementen worden verhuurd, nadat verkoop eerder was mislukt door de gestegen hypotheekrente. Mixed use is het thema van dit deel: appartementen worden afgewisseld met kantoren, beide in uiteenlopende maten. Gepland zijn een jazzcafé en een rooftopbar.

En dan is er ook nog ruimte gereserveerd voor een film- en theaterzaal, vergaderzalen, een auditorium en toegang tot de tuinen: een Japanse, een Finse en vanuit de school een Engelse met bomen uit het Amsterdamse Bos. De tuinen zijn de compensatie voor het gemis aan balkons. De brede corridors en binnenstraten lenen zich voor de ontmoeting. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat een commerciële huurder een reeks kantoren in beslag neemt.

263 apartementen

De 263 appartementen liggen verspreid door het gebouw, met onalledaagse plattegronden. Dat is inherent aan het vloeiende en grillige karakter van de organische architectuur. Ruim zijn ze zeker en ze hebben mooi uitzicht, maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat dit deel nog kantoor ademt – het moet duidelijk ingewoond worden. Dat is nu eenmaal het moeilijke van herbestemming: een nieuwe functie moet zich nestelen. Desondanks vernam Van Huut als compliment dat de appartementen zich logisch naar het gebouw schikten.

Het was en is een gesamtkunstwerk, dit opgeknapte complex, ooit het grootste kantoor van Nederland. Zelden is er op deze schaal zoveel kunst en toegepaste kunst geïntegreerd in de architectuur. Van luchters tot deurknoppen, van glas-in-lood tot sculpturen. Voor het eerst werd eind jaren tachtig zo’n ambitie tot leven gebracht.

In die zin is het prijzenswaardig dat het Zandkasteel een tweede leven heeft gekregen. Dat er naderhand verscheidene afgeleiden van de organische architectuur zijn gevolgd, is een ander verhaal. De succesvolle première stond in de Bijlmer. Het origineel. En dat staat.