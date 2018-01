Prijzen Postcode Loterij vallen in Amstelveen en Nieuw-West

Op postcode 1063 AP in Nieuw-West is maandag een prijs van 100.000 euro gevallen, laat de loterij  weten. Dat bedrag wordt verdeeld over de winnaars. In de derde week van januari horen zij per brief hoeveel ze precies gewonnen hebben. Hoe meer loten, hoe hoger het bedrag.



Ook voor dertien bewoners van de Olympiadelaan in Amstelveen begon 2018 goed. Op hun postcode 1183 WN viel de SuperPostcodeprijs van een miljoen euro. De winnaars verdelen dit bedrag met elkaar. Ieder meespelend lot is ruim 38.000 euro waard.



53,9 miljoen

Maandagavond wordt bekend wie de hoogste prijs wint. Dat bedrag van 53,9 miljoen euro valt in het Friese Eastermar. De volledige winnende postcode waarop de PostcodeKanjer is gevallen maakt de loterij maandagavond bekend in de late uitzending van RTL Boulevard.



In 2015 viel de hoofdprijs in de Steenderenstraat in Zuidoost.  Zeven bewoners die meespeelden verdeelden toen de helft van de prijs van 43,7 miljoen euro met elkaar.





