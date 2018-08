Prijs op hoofd van 'provider misdaad' Danny M.

Extra munitie

Drie weken geleden reed de politie op een snelweg in de Randstad een auto klem die zich eerder die avond had opgehouden in de buurt van M's huis in Nijmegen. Drie inzittenden werden aangehouden. De wagen bleek te zijn gestolen en was voorzien van een vals kenteken. In de auto werd een automatisch wapen met extra munitie aangetroffen. Door die aanhouding is de dreiging niet voorbij, zegt een bron. "Het lekken van al die data zit mensen erg hoog. Zij lopen het gevaar jarenlang de bak in te draaien, terwijl Danny er lekker op los leeft."



M. en zijn advocaat zeggen niet te weten uit welke hoek de dreiging komt. Danny M. stelt graag op vragen te willen reageren. "Maar momenteel hebben we besloten ons even terug te trekken en rust met het gezin te vinden."