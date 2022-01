Prijs festivalkaartje gaat flink omhoog: ‘Bijna alles is duurder geworden, behalve de artiesten’

Mysteryland in betere tijden. Beeld Jose Woldring (The Media Nanny)

“Beveiligers, EHBO’ers, geluidsmensen, de kosten voor alle diensten die wij inhuren om een festival mogelijk te maken, zijn keihard gestegen,” zegt Rob Simon van Chasing the Hihat, dat onder andere de festivals Oranjebloesem en Georgie’s in Amsterdam organiseert. Er is volgens hem schaarste ontstaan omdat veel mensen door de coronacrisis ander werk zijn gaan doen. “En het personeel dat nog over is, wordt dan duurder.”

Om geen verlies te maken, worden kaarten voor festivals van Chasing the Hihat die nog in de verkoop gaan 15 tot 20 procent duurder dan in 2019. Volgens Simon kan het bijna niet anders, want ‘eigenlijk moet de inflatie van de laatste drie jaar gecompenseerd worden’. Ook zijn in Amsterdam de leges voor een vergunning flink omhooggegaan. Waar hij twee jaar geleden nog 3500 euro voor een vergunning voor een festival betaalde, is dat dit jaar gestegen naar 7500 euro.

Meestijgen met de inflatie

Ook Ritty van Straalen, CEO van ID&T Groep, bekend van festivals als Mysteryland, Awakenings en Defqon 1, zegt dat de kostprijs voor het organiseren van een festival ‘flink omhoog’ is gegaan. “De productiekosten zijn ten opzichte van drie jaar geleden zo'n 15 procent gestegen en aan de operationele kant 10 procent,” vertelt hij. “Onze podia bestaan bijvoorbeeld grotendeels uit hout. Dat is net als bij de bouwmarkt: ook voor ons is het een stuk duurder geworden.”

ID&T kan dat niet volledig opvangen door de prijzen van de kaarten te verhogen, omdat veel mensen hun tickets van eerder afgelaste evenementen gehouden hebben. “We nemen nu genoegen met minder en kijken naar de lange termijn, zodat wij hier samen uit kunnen komen,” zegt van Straalen. ID&T leed door de coronacrisis tientallen miljoenen euro's verlies.

De kaarten die nog wel in de verkoop gaan, zullen volgens Van Straalen ten opzichte van 2019 zo’n 5 procent duurder zijn. “Dat vind ik wel te verantwoorden,” zegt hij. “Dat is ook wel de gemiddelde inflatie van afgelopen drie jaar.” Hoe 2023 eruit gaat zien, durft Van Straalen nog niet te voorspellen, maar hij wil de prijzen niet nog harder laten stijgen. “We willen de rekening van de afgelopen twee jaar nog niet bij onze bezoekers neerleggen.”

Gebrek aan personeel

Mitchel Bovenlander van 4PM Entertainment, dat onder andere Amsterdams Verbond en Kingsland Festival organiseert, noemt de kostenstijgingen ‘bizar’. “Ik durf te zeggen dat bijna alles duurder is geworden, behalve de artiesten,” zegt hij. Kaartjes voor feesten die Bovenlander organiseert zullen daarom twee tot vijf euro meer kosten dan twee jaar geleden.

Ook denkt Bovenlander dat evenementen aankomend jaar misschien niet door zullen gaan omdat er simpelweg onvoldoende personeel beschikbaar is. “Veel mensen die een jaar lang hun geld konden verdienen in de evenementensector, zijn iets anders gaan doen.” Vooral kleinere festivals die vaak later aan hun voorbereidingen beginnen, zullen hierdoor aankomende zomer in de problemen komen.

Wat volgens ID&T-baas Van Straalen ook niet helpt, is dat veel zzp’ers, studenten en seizoenswerkers nu in coronateststraten werken. “En die betalen drie keer zoveel,” zegt hij. Daarom gaat ID&T de komende maanden met vaste leveranciers wervingscampagnes opzetten om, áls het festivalseizoen weer kan losbarsten, voldoende personeel achter de hand te hebben.

Toch wil Van Straalen met een positieve noot afsluiten. “We zijn afgelopen dagen de kaartverkoop voor enkele feesten een beetje onder de radar gestart voor een beperkte doelgroep en we zien direct dat er vertrouwen is. Dat geeft ons goede moed en energie om vooruit te kijken naar het aankomende festivalseizoen. De mensen zijn positief.”